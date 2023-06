Samsung Galaxy S23 FE kan få et overraskende design

Vi har ganske lenge hørt rykter om en Samsung Galaxy S23 FE, men det er først nå vi har sett lekkede renderinger av hvordan denne telefonen kan komme til å bli seende ut. De er en blanding av «overraskende» og «som ventet».

Bildene er lekket av den veletablerte tipseren @OnLeaks på vegne av SmartPrix. Noen av disse renderingen kan du sen nedenfor, og de viser et design som på mange måter er likt det som møtte oss med standardmodellen av Samsung Galaxy S23 – med et oppsett med tre kameraobjektiver øverst til venstre på telefonens flate bakside.

Vi ventet oss da også at Samsung Galaxy S23 FE ville få et synlig slektskap til sitt søsken, så akkurat dette overrasker oss ikke. Ved nærmere inspeksjon ser vi likevel noen klare ulikheter, der Galaxy S23 FE, som vi ser i fargene sort og hvit, har langt bredere ytterkanter enn basisutgaven av Galaxy S23.

Det virker skuffende billig, og ikke bare det – LED-blitsen er plassert lavere, slik at designet får enkelte likheter med mellomsjiktsmodellen Samsung Galaxy A54.

Kilden bak disse renderingene hevder at Samsung Galaxy S23 FE får de omtrentlige målene 158 x 76,3 x 8,2 mm. Dette er tilnærmet det samme som Galaxy A54, så det kan nesten se ut som om Samsung har lagt sin FE-modell inn i ytterskallet fra A54.

En annen detalj er at det nevnes en skjerm på 5,4 tommer. Det stemmer også med Samsung Galaxy A54 5G, men vi venter oss likevel at noen av spesifikasjonene blir bedre.

Bedre enn A54, dårligere enn S23

Den kommende modellen vil enten få en prosessorbrikker av typen Snapdragon 8 Plus Gen 1 eller Exynos 2200. De fleste lekkasjene av nyere dato (inkludert et Twitter-innlegg fra @Tech_Reve) peker mot sistnevnte.

Begge de nevnte brikkene er mer avanserte enn Exynos 1380, som man finner i Samsung Galaxy A54. Men de er samtidig et trinn ned fra Snapdragon 8 Gen 2-brikken, som man finner i standardutgaven av Samsung Galaxy S23. Dette er det verdt å merke seg, ettersom den foregående FE-modellen, Samsung Galaxy S21 FE, delte prosessorbrikke med Samsung Galaxy S21.

Det kan virke litt skuffende, men vi heller til at et design og en brikke i mellomklassen passer godt for Samsung Galaxy S23 FE, ettersom dette kan bidra til at Samsung klarer å begrense kostnadene. Dermed kan den i så fall prises på et helt annet nivå enn standardutgaven av Galaxy S23.

FE-serien har alltid slitt litt med å etablere et selvstendig eksistensgrunnlag, ettersom prisene og spesifikasjonene minner for mye som det man får med Samsungs flaggskipmodeller samme år. Men denne gangen vil kanskje FE legge seg i øvre midtsjikt, slik at den skiller seg tydelig ut blant de beste mobiltelefonene fra Samsung.

