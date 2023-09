Lekkede bilder av Samsung Galaxy S23 FE viser design og farger

Nå som vi er over årets spennende Apple-lansering av deres nye iPhone-modeller, kan vi rette oppmerksomheten mot det neste fra Samsung – og spesielt Samsung Galaxy S23 FE, som har blitt vist frem i en nylig lekket rendering.

Renderingen stammer fra MSPowerUser via SamMobile og viser den kommende mellomsjiktmobilen i fire farger: svart, hvit, en ganske dyp lilla og en lysegrønn. Det ser faktisk ut som det kan være et offisielt reklamebilde fra Samsung selv.

Renderingen ser naturligvis også ut til å bekrefte telefonens faktiske eksistens og dens navn. Husk at vi aldri fikk en Samsung Galaxy S22 FE, så det var ingen garantier for at vi ville få en av disse Fan Edition-telefonene i år – eller noen gang igjen.

Antallet tidligere lekkasjer vi har sett, sammen med den siste, tyder på at Galaxy S23 FE faktisk er underveis. Designet minner som ventet veldig om Galaxy S23, med individuelle utstansinger for hvert kamera og flate skjermpaneler.

Hva vet vi så langt?

Som nevnt tidligere, har det allerede vært mange rykter og lekkasjer fra Samsung Galaxy S23 FE. De kan fortelle deg om dette kan bli din neste telefon eller ikke – eller om det faktisk er bedre å vente til 2024 og Samsung Galaxy S24.

Den svært pålitelige Snapdragon 8 Gen 1-brikken fra Qualcomm ryktes å skulle stå for drivkraften under panseret, mens vi også har sett uoffisielle renderinger av telefonen som matcher ganske bra med det nye bildet som har dukket opp.

Mindre spennende er ryktene rundt trådløs lading, som tilsynelatende ikke vil være særlig rask i det hele tatt. Dette er sannsynligvis en måte å holde kostnadene nede på. Men dette er jo på sin side grunnen til at Galaxy S23 FE eksisterer i det hele tatt.

Basert på alt vi har blitt fortalt så langt, kan en lansering ikke være like rundt hjørnet – trolig skjer den i år. Som alltid vil prisen være den avgjørende faktoren. Vi vil gi deg beskjed så snart noen offisielle nyheter dukker opp.

