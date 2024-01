Lanseringsdatoen for Samsung Galaxy S24 er offisiell – vent deg massevis av AI

Samsung har svart på et av spørsmålene vi har hatt om Galaxy S24-serien, og bekreftet at telefonene vil bli lansert under et Unpacked-arrangement som vil bli holdt 17. januar 2024 – en dato som tidligere er lekket en rekke ganger.

Det neste Unpacked-arrangementet er kraftig promotert på Samsungs ulike nettsteder og offisielle sosiale medier. Selv om Galaxy S24 ikke er nevnt ved navn, kan du i noen regioner forhåndsregistrere deg for en rabatt på 50 USD på «den nye Galaxy-telefonen», så det er et ganske sikkert kort at det er Galaxy S24-serien det handler om. Registrerer du deg på Samsungs norske side er du med i kampen om 20 000 NOK i Rewards-poeng.

Arrangementet vil bli direktestreamet og starter klokken 19.00 17. januar.

Takket være et stort antall lekkasjer, tror vi at vi allerede har en veldig god ide om hva vi kan forvente av Samsung Galaxy S24-serien. I tillegg til S24 venter vi også å se S24 Plus og S24 Ultra – inkludert ventede funksjoner og ventede farger. Vi kan til og med få se et bonusprodukt slengt inn under lanseringsarrangementet, for eksempel Samsung Galaxy Buds 3 Pro.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out. ❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6sJanuary 2, 2024 See more

AI i fokus

Selv om teaserne Samsung har gitt ut ikke spesifikt nevner Galaxy S24, nevner de «Galaxy AI». Dermed venter vi at selskapet avduker en hel rekke verktøy og funksjoner for kunstig intelligens 17. januar.

Dette er noe det har dukket opp mange rykter om. En av de seneste lekkasjene antyder at AI-drevne funksjoner, inkludert levende språkoversettelser under samtaler og forbedret zoom for bilder med lite lys, er på vei.

Vi vil sannsynligvis også få noen smarte bilderedigeringstriks, drevet av generativ AI – som muligheten til å flytte objekter i bilder eller fylle ut tomme områder med et trykk. Dette er den typen funksjoner som Google allerede tilbyr i sine Pixel 8-telefoner.

Vi vil selvfølgelig gi deg alle nyhetene om Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus og Samsung Galaxy S24 Ultra så snart de er annonsert, og vi regner med at Samsung vil sette en høy standard for mobilmarkedet i 2024.

Kjøp din Galaxy S23 i dag