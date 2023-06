OnePlus V Fold kan få Galaxy Z Fold 5 til å se kjedelig ut

De første detaljerte spesifikasjonene til den kommende brettbare mobilen fra OnePlus har kommet seg ut på nettet. De dukket opp kort tid etter at de første renderingene ga oss et klart bilde av denne brettbare mobilen.

Denne nyeste meldingen stammer fra MySmartPrice og OnLeaks , som i fellesskap mener at den kommende brettbare mobilen fra OnePlus som sies å få navnet OnePlus Fold eller OnePlus V Fold – vil bli konkurransedyktig mot de andre modellene i våre guider over de beste mobilene og de beste brettbare mobilene.

Den innvendige skjermen ventes å bli en 7,7-tommers AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, mens den utvendige skjermen ryktes å bli en 6,3-tommers AMOLED-skjerm, også på 120 Hz. Batteriet blir angivelig på 4800 mAh, mens mobilen også skal støtte hurtiglading på 67 W, men ikke 100 W, en ladeeffekt OnePlus 11 støtter.

Når det gjelder kameraene, hevder meldingen at OnePlus planlegger å utstyre den brettbare modellen med et vidvinkelkamera på 48 MP og et teleobjektiv på 64 MP. Et frontkamera på 32 MP skal befinne seg på forsiden, mens det innvendig skal finnes et kamera på 20 MP. Det er ennå uklart hvorfor de ikke benytter det samme frontkameraet på begge skjermene. OnePlus er imidlertid ikke kjent for spesielt god kameraytelse, men disse spesifikasjonene antyder at mobilen vil kunne bli en sterk konkurrent til Pixel Fold, og det gjelder spesielt hvis samarbeidet med Hasselblad gjør seg gjeldende.

Hvis disse ryktene viser seg å være riktige, vil den første brettbare mobiltelefonen fra OnePlus bli utstyrt med kraftige spesifikasjoner – i direkte konkurranse med en kritikerroste Pixel Fold og den ventede Galaxy Z Fold 5. Sistnevnte ser ut til å skulle lanseres mot slutten av juli.

Et sterkt år for OnePlus

Foruten den kommende brettbare modellen, har OnePlus allerede lansert OnePlus Nord CE 3 Lite , OnePlus 11 og OnePlus Pad . De kommer straks med OnePlus Nord 3 også. Alle disse modellene er sterke tilskudd i sine respektive kategorier. OnePlus 11 er en av de beste Android-mobilene på markedet, OnePlus Pad er blant de beste nettbrettene og vi tviler ikke på at OnePlus Nord 3 blir en av de beste mobilene på markedet om ryktene får rett.

Nå som markedet for brettbare mobiler ser ut til å bli stadig mer hektisk, venter vi at den første modellen fra OnePlus i denne kategorien tilføyer litt krydder i en kategori som stort sett har kretset rundt Samsung.