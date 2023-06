Er dette den første brettbare mobilen fra OnePlus?

Selv om det i flere år har vært mumlet om en brettbar mobiltelefon fra OnePlus, og TechRadar fikk et eksklusivt innblikk da denne mobilprodusenten ønsket å offentliggjøre planene sine tidligere i år. Likevel er det først nå vi har fått muligheten til å hvile blikket på deres første brettbare mobil.

Et samarbeid mellom den mye omtalte tipseren OnLeaks og teknologinettstedet Smartprix har resultert i en rekke renderinger av det som angivelig skal være den første brettbare mobilen fra OnePlus. Den skal ifølge rykter kalles «OnePlus Fold» eller «OnePlus V Fold».

Grunnet OnePlus' tette bånd til søsterselskapet Oppo, ble det antatt at Oppo Find N2 skulle danne grunnlaget for den første brettbare mobilen fra OnePlus. Men skal vi tro renderingene som vises her, vil modellen fra OnePlus skilte med et helt annerledes design, med en original utforming.

Image 1 of 4 (Image credit: OnLeaks ✕ Smartprix) (Image credit: OnLeaks ✕ Smartprix) (Image credit: OnLeaks ✕ Smartprix) (Image credit: OnLeaks ✕ Smartprix)

Renderingene ovenfor ser altså ut til å være levert til Smartprix fra OnLeaks. Disse bygger angivelig på «en prototype-enhet på teststadiet, som typisk minner om det endelige produktet». Denne uttalelsen åpner for både kunstneriske tolkninger og mulige designforandringer før sluttproduktet foreligger. Likevel har vi tro på at det faktisk er slik OnePlus Fold (eller OnePlus V Fold) vil bli seende ut.

Det er flere elementer i disse renderingene som gjenspeiler det nåværende designspråket til OnePlus. Det gjelder for eksempel den sirkelrunde kamerablokken, som har koblinger til selskapets nåværende flaggskip, OnePlus 11, samt deres første nettbrett, OnePlus Pad.

Kameraoppsettet ser ut til å romme store og konvensjonelle primær- og sekundærsensorer, sammen med en periskopisk zoom-sensor samt en LED-blits i hjørnet. Den bærer også Hasselblad-merket, som de foregående flaggskipene fra OnePlus, noe som indikerer at dette samarbeidet vil fortsette. Det burde sikre et høyt nivå for kameraenes del.

Ellers ser mobilen ut til å få en bakside i imitert lær, en fysisk glidebryter for varsler, et midtstilt selfiekamera på den utvendige skjermen og et frontkamera plassert på siden, sammen med den brettbare hovedskjermen. Vi kan også se en på-knapp innfelt i mobilens metallramme, og det ser ut til at denne knappen også tjener som fingerleser. Dette er også noe OnLeaks mer eller mindre har bekreftet i et Twitter-innlegg etter å ha lagt ut de første renderingene.

Oppo Find N2 er noe helt annet enn det OnePlus koker i hop. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Spesifikasjoner

Hvis du er kjent med Oppos nåværende sortiment av brettbare mobiltelefoner, vil du fort se at OnePlus – dersom disse renderingene gjenspeiler virkeligheten – går sine egne veier når de skaper sin første brettbare mobiltelefon.

Find N1 (og forgjengeren Find N) har et størrelsesforhold i sammenbrettet form som skiller den fra de mer vertikalt orienterte modellene, for eksempel dem fra Samsung. OnePlus ser på sin side ut til å lande et sted mellom N2 og eksempelvis Galaxy Z Fold 4, om vi legger proporsjonene i renderingene til grunn.

Utover det formmessige, antas OnePlus Fold å skulle kjøre Qualcomms ennå ikke avdukede brikke Snapdragon 8 Plus Gen 2 eller Snapdragon 8 Gen 3. Den antas dessuten å få en 2K 120 Hz LTPO AMOLED-skjerm.

Andre spesifikasjoner det går rykter om, er et hovedkamera på 50 MP, frontkamera på 32 MP samt et batteri på 4800 mAh med 100 W «SuperVOOC»-hurtiglading.

Dette er bare spekulasjoner så langt, men hvis forventningene skulle vise seg å holde stikk, kan OnePlus Fold / OnePlus V Fold bli en av de beste brettbare mobilene på markedet når den omsider blir lansert – trolig i løpet av årets tredje kvartal.