5 ting vi ser mest fram til med Google Pixel 8

Google Pixel 8 og Pixel 8 Pro er snart her – og kan by på disse fem store endringene i Pixel-serien.

Google Pixel 8 og Pixel 8 Pro nærmer seg med stormskritt. Google skal nemlig avduke sine nye mobiler allerede 4. oktober. Ventetiden er straks over, og takket være en rekke lekkasjer og offisiell forhåndsreklame fra Google har vi dannet oss en ganske klar oppfatning av hva vi kan vente oss.

Det virker som om disse mobilene kanskje ikke er så store oppgraderinger i forhold til Pixel 7 og Pixel 7 Pro, men det er nok endringer til å gjøre dem verdt å ta hensyn til – og minst er det blitt nevnt en overraskende ny funksjon i ryktene.

Med dette i tankene har vi listet opp de fem endringene, funksjonene og forbedringene vi ser mest frem til å se i Pixel 8 og Pixel 8 Pro. Merk deg at ingen av disse er bekreftet ennå, men vi tror de fleste av dem er sannsynlige.

1. Bedre kameraer

Bedre kameraer er noe vi alltid håper på (Image credit: Future / Philip Berne)

Pixel 7, og spesielt Pixel 7 Pro, har allerede noen av de beste kameraene du finner på en telefon, så hvis de nye modellene forbedrer seg ytterligere, vil de kommende modellene lett kunne rangeres blant de beste kameramobilene.

Og det forventes da også forbedringer, ettersom begge Pixel 8-modellene ryktes å få en ny, større hovedsensor som er i stand til å fange opp 35 % mer lys. Dette vil sannsynligvis forbedre ytelsen i alle situasjoner, men spesielt for bilder tatt ved svak belysning.

Den samme kilden hevder at Pixel 8 Pro vil få et 64MP ultravidvinkelkamera (sammenlignet med 12MP på Pixel 7 Pro), så vi burde se en forbedring i bildekvaliteten der også.

2. En temperatursensor

Denne mystiske sensoren under blitsen blitsen antas å være laget for å overvåke temperaturen. (Image credit: Google)

En av de mer interessante tingene vi har hørt om Pixel 8 Pro er inkluderingen av en temperatursensor i kameramodulen. Dette forventes ikke å være med på standardmodellen til Pixel 8, og nøyaktig hva den skal brukes til er usikkert på dette stadiet, men det kan bety at Pro-modellen vil være i stand til å måle kroppstemperaturen din, noe som sannsynligvis vil være en gunstig helsemåling for flere brukere.

Det er veldig spennende, og det er en funksjon du ikke finner på noen andre aktuelle mobiler.

3. En ny prosessorbrikke

Arvtageren til Tensor G2 ventes i Pixel 8. (Image credit: Google)

Nye generasjoner mobiler leveres nesten alltid med nye prosessorbrikker, og Pixel 8-serien vil sannsynligvis ikke være noe unntak, ettersom Tensor G3 ventes å drive disse mobilene.

Mens Googles Tensor-brikkesett aldri vil konkurrere med de kraftigste i bransjen fra produsenter som Qualcomm og Apple, antyder en lekkasje at Tensor G3 i det minste vil være en betydelig oppgradering i forhold til Tensor G2, med støtte for strålesporing i spill, pluss mer kraft og bedre AI-funksjoner.

Dette kan få Pixel 8-serien til å oppleves som betydelig mer avansert og gjøre disse mobilene til langt bedre valg for spill enn Pixel 7 og Pixel 7 Pro.

4. 8K video

Kan vi få støtte for 8K-video på Google Pixel 8? (Image credit: Future / Philip Berne)

Dette er noe vi er mindre sikre på at Pixel 8-serien vil ha enn de andre tingene på denne listen. Selv om en lekkasje har hevdet at Tensor G3-brikken i disse mobilene vil støtte 8K-videoopptak, spekulerte kilden på at lekkasjen antyder at Pixel 8 og Pixel 8 Pro selv vil ikke ha det, gitt at de nåværende modellene allerede har hatt noen problemer med varmehåndtering selv ved opptak i 4K.

Men gitt at ingen andre telefoner – bortsett fra den mulige Pixel 8a og Pixel Fold 2 – sannsynligvis vil bruke denne brikken, føles det rart å ha støtte for den, men ikke aktivere den i de nye Pixel-telefonene, så det er trygt mulig at Pixel 8-serien vil muliggjøre 8K-videoopptak.

Det ville i så fall vært en enorm oppgradering, og noe som til og med iPhone 15 Pro Max ikke støtter (selv om noen andre telefoner, som Samsung Galaxy S23 Ultra, gjør det). Hvorvidt Pixel 8-serien vil være i stand til å holde seg kjølig mens du gjør det, er en helt annen sak.

5. Et velpolert design

Nye Google Pixel 8 får trolig et design som er temmelig likt fjorårets. (Image credit: Google)

Vi forventer ikke en visuell overhaling av Pixel 8-serien, men noen endringer og justeringer ser sannsynlige ut. For det første antyder teasere for disse mobilene at de kan få litt mer avrundede hjørner enn Pixel 7-serien, mens lekkede bilder av Pixel 8 Pro viser en litt mindre avrundet skjerm enn forgjengeren.

Disse estetiske endringene vil sannsynligvis ikke imponere noen, men vi er allerede store fans av utformingen av de nyeste Pixel-telefonene – de har en veldig særegen stil, og vi vil gjerne se at Google holder seg til dette designet enda et år eller to.