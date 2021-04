Zoom-møter blir snart langt mer spennende

Videokonferanseplattformen Zoom har i disse tider begynt å implementere en ny funksjon i ringeapplikasjonen som tillater at møteverter kan arrangere måten deltakere presenteres på, slik at det visuelle blir mer engasjerende og mer samarbeidsorientert.



Immersive View gjør at møteverten kan invitere deltakere til en scene der de kan kommunisere og samarbeide i en virtuell møteplass lignende Together Mode i Microsoft Teams.



Om du for eksempel har lyst til å simulere et klasserom, et møterom, et auditorium eller et annet sted du har et bilde eller en video av, så kan du bruke Zooms Immersive View til å samle opptil 25 deltakere i et felles visuelt område.

Immersive View

For å kunne ta i bruk Immersive View i Zoom kan verter for møter og webinarer velge denne innstillingen ved å trykke på View-knappen i øverste høyre hjørne i applikasjonen. Videre kan du velge hvorvidt du vil at programvaren vil plassere møtedeltakere i scenen automatisk, eller manuelt, noe som vil si at du legger til plasseringer av enkeltpersoner etter eget forgodtbefinnende.



Når møtet starter kan verter enkelt flytte på deltakere i scenen, og kontrollere størrelsen på deltakernes videostrøm, slik at det hele ser mer naturlig ut. En vert kan også gå tilbake til Speaker View eller Gallery View når som helst under møtet.



Selv om Zoom legger ved en del scener slik at man kan få testet funksjonen er det også fullt mulig å laste opp egne fotografier eller videoer man kan bruke som scener. Det er også verdt å nevne at Immersive View ikke er tilgjengelig når man bruker såkalte Breakout Rooms (hvis man deler opp møtet i separate rom), og at man ikke kan ta opp møter når man bruker den nye funksjonen.



Det kan være slitsomt med lange dager fulle av digitale møter, men forhåpentligvis kan Zooms nye Immersive View gjøre at hverdagen blir litt mindre ensformig for alle som jobber hjemmefra.