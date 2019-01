YouTube forbyr skadelige og farlige «challenge»-videoer

YouTube har oppdatert retningslinjene sine med et forbud mot såkalte «challenge»- og «prank»-videoer, som kan påføre barn «betydelig følelsesmessig påkjenninger» eller få målet for en spøk til å oppleve at de er i «alvorlig fysisk fare».

Alle videoer som viser seg å inneholde slikt innhold vill bli fjernet, og eieren av kanalen kan risikere å få en første advarsel i form av en prikk. Tre prikker kan føre til sletting av brukerens konto.

Forbudet kommer etter at en rekke personer har latt seg filme mens de prøvde seg på «Bird Box Challenge», som skal være den seneste farsotten i sosiale medier.

Den er inspirert av Netflix-filmen med Sandra Bullock i hovedrollen, og den går ut på at folk skal la seg filme mens de beveger seg rundt med bind for øynene.

Dette har allerede ført til at en 17-åring har krasjet inn i en møtende bil mens hun kjørte med bind for øyene.

Fra Netflix-filmen Bird Box.

Rasler med fjærene

YouTube sier at det nye forbudet innføres umiddelbart, men at systemet med prikker ikke tas i bruk før om to måneder. Kanaler som laster opp videoer som omfattes av tilbudet, vil dermed fjernes men brukeren vil ikke motta en prikk.

Ved siden av å forby farlige spøk- og utfordringsvideoer, skal YouTube også slå hardere ned på forhåndsvisninger og eksterne lenker som i alvorlig grad bryter med tjenestens retningslinjer ved at de for eksempel inneholder pornografi eller grafisk vold.

Det kan virke som YouTube jobber hardt for å gjøre plattformen til et tryggere sted med disse nye retningslinjene, og bare tiden vil vise om tullete utfordringer går av moten som følge av dette.

Kilde: Engadget