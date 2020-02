Xbox Series X er det offisielle navnet til Xbox Project Scarlett

Xbox Series X er navnet på neste generasjons Xbox, altså konsollen som tidligere har gått under kodenavnet Xbox Project Scarlett.

Nyheten ble sluppet under Game Awards 2019, og det ble igjen bekreftet at konsollen kommer i butikkene før jul neste år. Det hele begynte som egen typisk spillannonsering under prisutdelingen, og vi i TechRadar forventet ikke at det hele skulle ende i annonsering av ny maskinvare.

Etter en kort og mystisk trailer, ble altså Xbox Series X avduket, og ta det med ro, den har fortsatt et fysisk diskdrev. Samtidig her Xbox Series X et design som minner om en liten gaming-PC, noe som får oss til å lure på hva som befinner seg på innsiden.

Når det kommer til hva vi kan forvente av spill til Xbox Series X, så kommenterte Xbox-sjef Phil Spencer dette fra scenen. Ifølge han skal spillene «bli mer livaktige, oppslukende og overraskende» og Xbox Series X «skal lede oss inn i spillenes fremtiden». Han nevnte også at Microsofts 15 spillstudioer jobber med et stort bibliotek av spill for konsollen. Vi fikk høre noe særlige mer om alle disse spillene, men det ble i det minste vist frem en bisarr trailer for Hellblade II Senua’s Saga.

Og med en ny konsoll, kommer ikke overraskende også en ny kontroller.

Neste generasjons Xbox Wireless Controller er finpusset når det kommer til størrels og form, så den skal bli mest mulig brukervennlig for alle. Dette er ikke så overraskende med tanke på at Microsoft lenge har jobbet med å gjøre gaming mer tilgjengelig for folk med ulike utfordringer. I tillegg får den nye kontrolleren også en dedikert deleknapp som lar deg dele skjermbilder og opptak med venner, og D-paden skal være hentet fra versjon 2 av Microsofts Elite-kontroller.

Foreløpig har vi ikke hørt noe om pris, og det er mulig vi må vente helt til E3 2020 før Microsoft slipper flere detaljer.

Men hva befinner seg på innsiden?

Vi vet fortsatt lite om de nøyaktige spesifikasjonene til Xbox Series X, men her er det vi har klart å skrape sammen.

Vi har allerede visst en stund at Microsofts neste Xbox skal bli utstyrt med en AMD Zen 2-prosessor, altså noe i samme gate som Ryzen 5 3600, men vi vet fortsatt lite om detaljene rundt denne. Vi vet også at GPU-en blir basert på AMD RDNA-arkitekturen som først dukket opp med AMD Navi i juli. Igjen vet vi imidlertid lite om den faktiske ytelsen, utover at den skal ha maskinvarestøtte for ray tracing.

Ifølge Microsoft offisielle nettside for Xbox Series X, skal den nye konsollen også få en superrask SSD som «mer eller mindre vil eliminere innlastingstider». SSD-er blir stadig billigere og raskere og vi vet allerede at Sony lover noe lignende for PS5, men det gjenstår å se hva det vil bety når det kommer til lagringsplass og pris for de nye konsollene.

Uansett sikter i hvert fall Microsoft mot å støtte spill i 4K med 60 fps, og med tanke på hvor stor konsollen ser ut til å være så antar vi at maskinvaren vil bli rimelig sprek.