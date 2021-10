Vi har fått ytterligere innsikt i nye Microsoft Teams 2.0

Windows 11 skal etter planen lanseres neste måned, og Microsoft Teams får i den anledning en visuell overhaling, i tillegg til en helt ny app, basert på Microsoft Edge.



Som Windows Latest skriver, går programvaregigantens nye videokonferanseklient under navnet Microsoft Teams 2.0, og skal etter sigende være langt mer integrert i OS-et i neste Windows-versjon.



En ny oppdatering er i ferd med å implementeres i Teams 2.0, hvilket innebærer støtte for Mica i Windows 11. For de uinnvidde: Mica er et ugjennomsiktig og dynamisk materiale som er å finne både i brukerens visuelle tema, i skrivebordsbakgrunnen og i bakgrunnen i aktive vinduer. Ifølge Microsoft ble Mica laget med økt ytelse i tankene, og er generelt raskere enn selskapet såkalte Fluent Design i akryl.

Selv om brukere av heftige arbeidsstasjoner, både bærbare og stasjonære, ikke trenger å bekymre seg, så kan dette få innvirkning for alle med maskinvare av et mindre kaliber, eller om man bruker strømsparingsmodus. Disse vil ikke kunne bruke Mica-effekten i verken Microsoft Teams eller i annen Windows-programvare.

Electron-baserte vs. Edge-baserte Teams-apper

Microsoft Teams 2.0, som for øvrig er bygget på den nettbaserte Teams-varianten, og kjøres via Microsofts nettleser, er ment for vanlige forbrukere, mens selskapet planlegger å fortsette å tilby den såkalte Electron-klienten til bedrifts- og skolebruk.



Selv om den nye Teams-appen fortsatt bare finnes som testversjon, yter den allerede særdeles bra, og kan nå brukes i Windows 11. Er man interessert i å prøve applikasjonen, og allerede bruker Windows 11, så kan man laste den ned ved å kjøre Microsofts Chatte-app fra oppgavelinjen.



På tross av at selskapets nye testversjon av appen ser nesten identisk ut som den nettbaserte Teams-varianten, så virker den langt raskere enn den eldre Electron-baserte klienten, ifølge Windows Latest. Appen muliggjør også at man kan forandre på vindustørrelser, og inkluderer muligheten til å sitere svar direkte fra samtaler-fanen.



I likhet med Microsofts ordinære klient støtter Teams 2.0 samtaler, beskjeder, lydinnstillinger, møteinnstillinger og innebyggede Windows-varsler. Den er også integrert direkte i Windows 11s nye Chatte-app.



Vi kommer garantert til å høre mer om Microsoft Teams 2.0 når Windows 11 lanseres den 5. oktober.

Kilde: Windows Latest