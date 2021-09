Vi forventer iPhone 13 og Apple Watch 7 lansert den 14. september, men at iPad- og Mac-produktene kommer senere

Nå er det bare noen skarve timer igjen til lanseringen av iPhone 13-serien, men om du egentlig ventet på en ny variant av iPad eller en ny MacBook Pro, så kan det hende du får en ubehagelig overraskelse.



I en tvitring hevder Mark Gurman (en journalist som pleier å være svært treffsikker når det gjelder Apple-rykter) at Apple kommer til å arrangere to evenementer. Det første (som finner sted i dag, den 14. september), skal etter sigende presentere iPhone 13 og Apple Watch 7, mens det andre skal være i anledning annonseringen av nye iPad-modeller og en ny MacBook Pro-variant.



Gurman avslører ikke nøyaktig når det andre arrangementet finner sted, men i den seneste utgaven av Power On-nyhetsbrevet (som Gurman forfatter), hevder han at en ny MacBook Pro vil bli annonsert i løpet av «de kommende ukene», så det høres ut som ventetiden er svært kort.

There will be two events, and I’d expect the latter to be Mac + iPad. iPhone/Watch Tuesday. https://t.co/xfAjhUkigCSeptember 12, 2021 See more

Hva gjelder nye iPad-modeller, så later det til at også disse kan komme til å dukke opp under det ovennevnte andre Apple-arrangementet. Gurman nevner at både iPad mini 6 og iPad (2021) skal være rett rundt hjørnet, dermed er det sannsynlig at det neste arrangementet vil presentere også disse produktene – og det passer godt, siden en oppdatering rundt denne tiden ligger i kortene.



Gurmans nyhetsbrev inneholder ikke så mange detaljer om de kommende produktene, men han gjentar en del informasjon som han kommet med tidligere, og legger vekt på at iPhone 13-serien antakeligvis ikke kommer til å bli en drastisk oppgradering kontra iPhone 12. De største forandringene skal være en høyere oppdateringsfrekvens i skjermene (antakeligvis 120 Hz) til Pro-modellene, og et satellittsystem til nødstilfeller – som sannsynligvis ikke vil fungere før neste år.



Apple Watch 7 ser ut til å få desto større oppgraderinger. I år er det snakk om større skjermer, høyere oppløsning, et flatere design og (selvsagt) mer ytelse – men ingen store forandringer i helsefunksjoner.



Gurman nevner kroppstemperatur, blodtrykk og måling av blodsukker som eksempler på type sensorer Apple jobber med, og sier at han forventer at disse type målinger vil komme i den ovennevnte rekkefølgen, men at kroppstemperatur ikke vil være å finne i Apple-klokkene før i Apple Watch 8, og at de andre funksjonene ligger ennå lenger frem i tid.

Nye iPad mini kan bli solisten, snarere enn andrefiolinen (Image credit: TechRadar)

Kommentar: Flere arrangementer gir mening

Apple ser ut til å ha mang et produkt på vei i den nærmeste fremtid – så mange at de kan bli vanskelige å gape over i kun ett arrangement. Gitt at vi ikke snakker om en presentasjon som varer i fire timer, og det håper vi strengt tatt at vi kan unngå.



Å dele opp presentasjonene (og produktene) i to arrangementer gir derfor mening, særlig siden iPhone 13-serien antakeligvis kommer til å stjele mange overskrifter og mye oppmerksomhet (på tross av at det etter sigende skal være snakk om en mager oppgradering.)



Ved å gi folk litt pusterom mellom annonseringen av iPhone 13 og de nye MacBook Pro- og iPad-produktene, vil de sistnevnte få overskriftene de (forhåpentligvis) fortjener.



Vi kan selvsagt ikke gi noen garantier for at Apple faktisk gjør en slik oppdeling, men det virker svært sannsynlig.