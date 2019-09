Twitch har fått nytt design: – fremhever hver eneste bruker

Twitch har fått et nytt design med en rekke finjusteringer av designet til nettsiden, og den nye utformingen er ifølge selskapet ment å fremheve hver eneste person på Twitch.

Dette inkluderer en ny logo, fonten Roobert som er inspirert av logoen-fonten til Moog-synthesizere, og oppfriskede farger.

Sistnevnte innebærer blant annet at den kjente lillafargen har blitt frisket opp, og det blir også mulig for innholdsskapere å tilpasse sidene sine med et stort utvalg av nye farger. I tillegg har den mørke modusen også blitt oppdatert.

Redesignet gjør at hele siden er mindre teksttung, og hele layouten er finpusset så den ser renere og mer moderne ut.

Kant til kant

En annen stor endring er at videospilleren nå strekker seg fra kant til kant på skjermen, og dette er noe av det selskapet sikrer til når de sier at de setter innholdet enda mer i fokus. I tillegg skal også chat-en være mer brukervennlig.

Vi kan også forvente enda flere endringer i fremtiden, for i en bloggpost der selskapet introduserer det nye designet, kommer det også frem at «dette bare er de første skrittene de tar, basert på en ny delt forståelse av hva Twitchs merkevare og brukeropplevelse skal være».

Redesignet kommer også i forkant av TwitchCon, som åpner i San Diego fredag, og varer gjennom helgen.