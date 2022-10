Twenty20-VM i cricket 2022: Kampene, lagene, kampoppsett – alt du trenger å vite

Twenty20-VM i cricket er i gang og regjerende mestere Australia kan bli historiske om de forsvarer tittelen sin på hjemmebane. Det blir en tøff oppgave med lag som India, Pakistan og England, som også vil vise seg frem.

Cricket er ikke den største sporten i Norge, men miljøet vokser og vi har eget landslag. (Åpnes i ny fane) På verdensbasis er cricket en av de mest sette sportene i verden, så VM er veldig stort.

Les videre for å finne ut alt om kampoppsett og hvor man kan se Twenty20-VM i cricket.

Australia er en av favorittene, men det er India som topper rankingen før mesterskapet. Stjernespillere som Jasprit Bumrah er dessverre ikke med, men India har Suryakumar Yadav, som mange mener kan bli mesterskapets store spiller.

Pakistan må man også regne med at slår hardt fra seg. Spesielt når de har to av de beste slagspillerne i stallen sin. Babar Azam og Mohammad Rizwan kan slå laget helt til tops.

England vil alltid ha et håp om å komme langt, og outsidere som Sri Lanka og New Zealand kan fort overraske.

Det som gjør Twenty20 formatet så gøy er at det går mye fortere og slagspillere må ta sjanser for å skaffe poeng. Man har bare 20x6 kast å sanke inn poeng på, så her kan man ikke være defensiv.

Twenty20-VM i cricket 2022: Hva er det?

Twenty20-VM i cricket 2022 er en verdenscup i cricket.

I tradisjonell cricket kan kampene vare i flere dager, men T20-VM, er en form for «lyn-cricket» der kampene gjerne ikke varer mer enn 3 timer.



Reglene er det samme som alltid, men man har altså færre slag å ta poeng på. Vinneren er de som for flest poeng på gitte kast, eller de som sitter igjen med flest poeng når alle slagmenn er ute.

Slagmennene forsøker å slå ballen ut av banen og forhindre at ballen treffer de tre pinnene (wickets) bak ham. Samtidig skal utelaget prøve å hindre laget i å ta poeng ved å kaste ballen på pinnene som slagmennene beskytter.

Slagmennene går også ut om de blir tatt pol på, eller ikke rekker "hjem" til pinnene sine når de løper for å skaffe poeng. Det er heller ikke lov å beskytte pinnene sine med beinet og om man gjør det og ballen treffer beinet ryker man også ut.

Cricket er enkelt forklart en kamp mellom kaster og slagmann. Kasteren prøver å slå ut slagmannen og slagmannen prøver å slå kastene bort. Slagmannen kan løpe på seg enkelt poeng eller slå så langt at han får 4 eller 6 poeng på et kast.

NRK har en enkel innføring i spillet her. Det høres komplisert ut, men er veldig lett når man forstår grunnprinsippene.

Twenty20-cricket VM 2022 kampoppsett

Søndag 16. oktober

23:00 – Namibia – Sri Lanka

03:00 - Nederland – FAE

Mandag 17. oktober

23:00 - Skottland – Vestindia

03:00 - Irland – Zimbabwe

Tirsdag 18. oktober

23:00 - Namibia – Nederland

03:00 - Sri Lanka – FAE

Onsdag 19. oktober

23:00 - Irland – Skottland

03:00 - Vestindia – Zimbabwe

Torsdag 20. oktober

23:00 - Nederland – Sri Lanka

03:00 - Namibia – FAE

Fredag 21. oktober

23:00 - Irland – Vestindia

03:00 - Skottland – Zimbabwe

Lørdag 22. oktober

02:00 - Australia – New Zealand

06:00 - Afghanistan – England

Søndag 23. oktober

23:00 - Sri Lanka – Irland

03:00 - India – Pakistan

Mandag 24. oktober

03:00 - Bangladesh – Nederland

06:00 - Sør Afrika – Zimbabwe

Tirsdag 25. oktober

06:00 - Australia – Sri Lanka

Onsdag 26. oktober

23:00 - Irland – England

03:00 - New Zealand – Afghanistan

Torsdag 27. oktober

22:00 - Sør Afrika – Bangladesh

02:00 - Nederland – India

06:00 - Pakistan – Zimbabwe

Fredag 28. oktober

23:00 - Afghanistan – Irland

03:00 - Australia – England

Lørdag 29. oktober

03:00 - New Zealand – Sri Lanka

Søndag 30. oktober

21:00 - Bangladesh – Zimbabwe

01:00 - Nederland – Pakistan

05:00 - India – Sør Afrika

Mandag 31. oktober

02:00 - Australia – Irland

Tirsdag 1. november

22:00 - Afghanistan – Sri Lanka

02:00 - England – New Zealand

Onsdag 2. november

22:00 - Zimbabwe – Nederland

02:00 - India – Bangladesh

Torsdag 3. november

02:00 - Pakistan – Sør Afrika

Fredag 4. november

22:00 - Irland– New Zealand

02:00 - Australia – Afghanistan

Lørdag 5. november

02:00 - Sri Lanka – England

Søndag 6. november

18:00 - Sør Afrika – Nederland

22:00 - Pakistan – Bangladesh

02:00 - Zimbabwe – India

Onsdag 9. november

02:00 - Semifinale 1

Torsdag 10. november

02:00 - Semifinale 2

Søndag 13. november

02:00 - Finale

Gruppene i Twenty20-VM i cricket 2022

Gruppe A

Namibia

Sri Lanka

Nederland

FAE

Group B

Irland

Skottland

Vestindia

Zimbabwe

SUPER 12 (gruppespill runde 2)

Group 1

Afghanistan

Australia

England

New Zealand

1.plass gruppe A

2.plass gruppe B

Group 2

Bangladesh

India

Pakistan

Sør Afrika

1.plass gruppe B

2.plass gruppe A

Slik ser du Twenty20-VM i cricket 2022

Å se Twenty20-VM i cricket byr på to utfordringer. For det første er det tidsforskjellen i Australia, for det andre går ikke mesterskapet på noen tv-kanaler i Norge. Er du heldig og er på ferie i for eksempel England, Australia, Pakistan eller India vises cricket VM garantert på TV. Om du er i Norge og desperat vil følge med så det finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske og utenlandske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se cricket uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som viser cricket og vips så har du full tilgang til cricket -sendinger fra utlandet.

Dette er noen av de utenlandske kanalene som viser VM i cricket 2022:

Willow TV

ESPN

Sky Sports UK

Fox Sports (Australia)

Disse arenaene spilles cricket VM på:

Det er syv forskjellige stadioner som skal benyttes i mesterskapet. S

Blant dem er det none legendariske stadioner som Melbourne Cricket Ground, hvor finalen også spilles. Semifinalene spilles på Sydney Cricket Ground og Adelaide Oval.

Kardinia Park, Geelong

Bellerive Oval, Hobart

Sydney Cricket Ground, Sydney

Perth Stadium, Perth

Melbourne Cricket Ground, Melbourne

The Gabba, Brisbane

Adelaide Oval, Adelaide

Tidligere T20-verdensmestere