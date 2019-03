To tredjedeler av alle antivirus-apper for Android holder ikke mål

To tredjedeler av alle antivirus-apper for Andoid byr ikke en gang på et minimum av beskyttelse mot farlig skadevare. Det viser en grundig test gjennomført av AV-Comparatives.

Den uavhengige organisasjonen har testet hele 250 Android-apper, og det viste seg at kun 80 av dem klare minstekravene testen setter for hva slik programvare skal levere av sikkerhet.

Ifølge testdataene klarte altså mindre enn en tredjedel av appene å finne minste 30 prosent av de 2000 eksemplene på ondsinnet programvare som ble brukt i testen, og uten å gi falsk alarm. Mange av appene som ikke levde opp til testkravene, angå ofte også legitime apper som farlige og farlige apper som legitime.

Hva har gått galt?

De dårlige resultatene stammer i mange tilfeller fra at appene faktisk ikke søker gjennom kode i det hele tatt. Det viste seg også at mange av dem jobbet ut fra utdaterte eller mangelfulleviruslister, og de oppdaget ikke ondsinnede programvarepakker hvis navnene virket troverdige som com.facebook eller com.whatsapp.

Av appene som klarte seg bra, finner vi ikke overraskende mange av de kjente og høyt respekterte antivirus-selskapene som Kaspersky Labs, McAfee, Avast, AVG, Trend Micro og Symantec, og AV-Comparatives anbefaler at du holder deg til et kjent selskap hvis du skal ta i bruk en slik app.

Du finner den komplette listen over alle appene AV-Comparatives testet ved å gå til resultatsiden for året test.