Tiårets beste spill: Våre favoritter

Det har vært litt av et tiår for gamere. Konsoller har kommet og gått. Abonnementstjenester for spill blir stadig mer utbredt. Gamle spill i oppfrisket utgave er populære, og teknologien har utviklet seg mer enn i våre villeste drømmer. Strømmere er blitt kjendiser, e-sport er blitt en blomstrende bransje og endelig kan vi spille konsollspill på telefonene våre som virkelig plasserer Snake i skammekroken. Det siste tiåret har virkelig vært en berg-og-dalbane.

Men hvis vi ser tilbake på 2010-tallet – hvilke spill er det da som har tålt tidens tann? Hvilke spill vil vi om 20 år glede oss over å se tilbake på og håpe inderlig at vil bli frisket opp igjen, til hvilken-generasjon-det-nå-måtte-være av konsoller vi har på det tidspunktet?

Etter ganske heftig debatt og mye hodekløing her hos TechRadar har vi satt sammen en liste over tiårets beste spill. Dette er ikke nødvendigvis de spillene vi mener har hatt størst kulturelle eller teknologiske ringvirkninger. Vi har heller ikke rangert dem. De er rett og slett redaksjonens favorittspill de ti siste årene. Vi må være ærlige nok til å si at det er vanskelig å sette opp en oversikt over de absolutt beste spillene, og ikke alle vil være enige. Vi har alle ulike oppfatninger og ulik smak, men vi måtte likevel begrense oss til et visst antall spill.

Len deg tilbake og nyt denne nostalgitrippen gjennom TechRadars favorittspill fra det siste tiåret.

The Last of Us (2013)

(Image credit: Naughty Dog)

Sony har virkelig lyktes med sine eksklusive produksjoner dette tiåret, med kjempemessige utgivelser som God of War og Marvels Spider-Man. Men vi mener likevel at Naughty Dogs The Last of Us er det mest minneverdige av dem alle. Her knyttes gjenkjennelige karakterer sammen med en nydelig, cinematisk actionopplevelse. Og det hele er innpakket i et postapokalyptisk scenario.

The Last of Us gir deg alt du kan ønske deg fra et førsteklasses spill. Presise bevegelser, visuelt slående omgivelser, karakterer med følelsesmessig dybde og fantastisk manushåndverk. Men det er faktisk forholdet mellom Joel og Ellie som danner fortellingens tyngdepunkt, der vi betrakter den gråsprengte og motvillige mentoren og hans ivrige medsammensvorne utvikle en samhørighet. Vi kan knapt vente på hva The Last of Us: Part 2 har å by på, når historien fortsetter.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

(Image credit: Nintendo)

Zelda-serien var moden for en oppfriskning etter Skyward Sword for Wii, men få hadde ventet så store endringer som Breath of the Wild brakte med seg. Den tradisjonelle strukturen med oververden og grotter ble byttet ut med en helt åpen verden, ispedd overlevelseselementer som krevde at man spiser og holder seg varm.

Likevel er det mest unike med Breath of the Wild hvor direkte den åpne verdenen er. Du kan forsere hver eneste overflate, i motsetning til i spill som Assassin’s Creed der klatremekanikken er veldig kontrollert. Her legger du virkelig ut på et stort eventyr i en vakker verden der du kan angripe utfordringene i den rekkefølgen du selv velger. Dette er det viktigste Nintendo-spillet på 2010-tallet.

Pokémon Go (2016)

(Image credit: Niantic/Pokemon Company)

Det er ikke mange spill som kan skryte å av å ha fått spillerne til å tilbakelegge hele solsystemets lengde – kollektivt. Faktisk er det ikke så ofte spill kan skilte med å ha fått noen til å gå overhodet. Men Pokémon Go forandret på dette da spillet ble lansert i 2016.

Dette mobilspillet fra Niantic er fremdeles enormt populært, og demonstrerer hvordan Pokémon appellerer på tvers av generasjonene. Spillere i alle aldre strener omkring utendørs for å fange lommemonstrene. I Pokémon Go oppmuntres spillerne til å gå, samarbeide og generelt rett og slett være hyggelige mot hverandre. Flere steder kan Pokémon Go-dager samle tusenvis av mennesker. Pokémon Go er helsebringende – og (stort sett) gratis. Ingen andre spill har fått til en slik oppskrift på dette nivået.

Mass Effect 2 (2010)

(Image credit: BioWare)

Da vi i TechRadar skulle velge ut tiårets beste spill visste vi tidlig at et Mass Effect-spill ville få en plass på den endelige listen. Det som overrasket oss, var at alle var enige om hvilket. Det er helt klart Mass Effect 2.

Der Mass Effect i seg selv var et strålende spill, er fortsettelsen av Commander Shepherds fortelling en mer interaktiv, innholdsmettet og mer kompakt oppfølger, og utgjør seriens høydepunkt. Ikke bare kan du fortsette direkte fra det første spillet, og beholde Shepherds utseende og personlighet, men beslutninger du har gjort tidligere påvirker historiens videre utvikling. Dette gjør at du opplever spillkarakteren som din helt egen. I Mass Effect 2 er de beste elementene fra forgjengeren videreført og forbedret, slik at både karakterene og historien får større dybde. Dette er serien på sitt beste.

GTA V/GTA Online (2013)

(Image credit: Rockstar Games)

Serien Grand Theft Auto befunnet seg i spillverdenens sentrum. Da GTA V ble lansert i 2013, ble det en stor suksess. Men ingen hadde ventet seg at spillet skulle holde så lenge på populariteten. Dette skyldes først og fremst GTA Online.

Selv om GTA V er et flott spill i seg selv, er det GTA Online som gjør det til et av tiårets beste spill for oss. Her utvikles spilluniverset kontinuerlig, og du kan i bunn og grunn gjøre akkurat som du vil. Det er en bragd av et nettbasert flerspillerspill, noe Red Dead Online ikke riktig har klart ennå. GTA Online endret grensene for hvordan et flerspillersamfunn kunne oppleves online. Vi liker dette godt fremdeles.

Journey (2012)

(Image credit: Thatgamecompany)

Thatgamecompanys spill Journey er virkelig fantastisk. Denne indie-juvelen er kanskje ikke noe for alle, men man kan ikke nekte for at dette er et vidunderlig og unikt spill. Journey er et kunstverk, der følelsesladet musikk blandes med en emosjonell spenning som ikke kan beskrives med ord. Konseptet er utrolig enkelt, men likevel så utrolig meningsmettet.

Journey viser at et spill ikke nødvendigvis avhenger av en kjempebudsjett for å inngi ærefrykt. Det er et prakteksempel på den emosjonelle dybden indie-spill kan skape, og det gjør utrolig mye ut av seg på en svært lavmælt måte. Journey er en uforglemmelig opplevelse.

Stardew Valley (2016)

(Image credit: Eric Barone)

Jordbrukssimulatorer er det laget tusenvis av, men ingen av dem er som Eric «ConcernedApe» Barones Stardew Valley. Det pikslete RPG-spillet rommer en klassisk jordbrukssimulator, underjordiske utfordringer og eventyrspill – og det hele i en sjarmerende innpakning.

Men det vi virkelig liker med Stardew Valley er hvor beroligende der er, og hvilken lavmælt dybde det rommer. Hver eneste av innbyggerne i Pelican Town er nydelig og håndverksmessig tilvirket – de har alle sin egen personlighet, egne preferanser, aversjoner og mangler. Stardew Valley oppleves i seg selv ikke som et sted man søker tilflukt, men mer som å oppsøke en gammel venn man ikke har sett på lenge.

Fortnite (2017)

(Image credit: Epic Games)

Lik det eller ei – Fortnite er et fenomen. Ikke bare har spillet gitt massekamper til massene, men det har visket ut skillet mellom populærkultur og gaming.

Fortnite-strømmere er rett og slett blitt kjendiser – bare se på Ninja. Jubeldansene fra spillet er blitt hentet frem i virkelighetens verden, og det er vanskelig å gå inn i en lekebutikk og ikke få øye på en masse Fortnite-relaterte varer. For et spill som teknisk sett ennå er ganske nytt, er dette litt av en bragd.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

(Image credit: Bethesda)

Skyrim. Hvor skal vi begynne, egentlig. Bethesdas episke fantasy -spill har flyttet grensene for rollespill i åpne verdener, der spillerne kan fordype seg i en fargerik verden full av underlige karakterer og uforfalsket eventyrlyst.

I ettertid er det lett å se at Skyrim har noen problemer med bugs og småfeil, men det er også litt av sjarmen. Dessuten er hovedfortellingen glimrende skrevet, og her finner du mange slående sitater som vil bli sittende i erindringen de neste ti årene. I hvert fall helt til lanseringen av The Elder Scrolls 6.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

(Image credit: CD Projekt Red)

Witcher 3 er oppskriften på hvordan et actionrollespill burde være. En medrivende fortelling, unike spillkarakterer, pittoreske omgivelser, rik folkekultur, flere sideoppdrag du kan prøve deg på og en gråsprengt men sjarmerende hovedperson.

Witcher 3 er et oppslukende fantasispill, med massevis av utforsking, humor og mye å se. Flere år etter kan vi fremdeles ikke få nok av Geralt of Rivia.