Kommende Tesla Model Y får hengerfeste, ifølge sjefsdesigner Franz von Holzhausen. På den måten vil det bli et mer praktisk valg til familieferien.

Nyheten kommer fra det norske nettstedet Elbilen.no som snakket med von Holzhausen under lanseringsarrangementet for Model Y i California i forrige uke. Designeren bekreftet også at Model 3 får hengerfeste snart, men sa ikke noe utover det før han forsvant i mengden.

Alt om Tesla Model Y

Slik virker elektriske bilder: Alt du må vite

Alt du må vite om trådløs lading av elbilder

Vi kan anta at Model Y, i likhet med Model X, vil få en dedikert tauemodus, der bilen aktivt overvåker hvordan tilhengeren oppfører seg og justerer bremsing og hastighet for å kompensere.

Følger etter

Tauepakken for Teslas større SUV Model X kan taue opptil ca. 2250 kr på 20 toms hjul, og ca. 1580 kg på 22 toms hjul.

Få elbilder har nok batterikapasitet til å gjøre tauing mulig, og Model X var faktisk en av de første. Vi forventer ikke Model Y skal kunne taue fullt så mye vekt, men vi kan jo håpe på å bli overrasket.