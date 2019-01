Telia lanserer «fri data»-abonnement

Telia kalte inn til storstilt pressekonferanse mandag der temaet var ukjent, men der alt var sentrert rundt en mystisk «X».

Lanseringen viste seg å være Telia som prøver seg på et såkalt «fri bruk»-abonnement, der «fri» i realiteten refererer til en grense på 40 GB, og at hastigheten etter det begrenses til 3 Mbit per sekund. Databoost vil da, som vanlig, være nødvendig om man vil ha full hastighet, og koster det samme som før.

Faktisk fritt?

Dette aberet forsvarte Telias CMO Kjersti Jamne ved å vise til at kun 0,5 prosent av kundene faktisk bruker over 40 GB per måned, og at om det skulle være slik at man klarer å bruke det opp, så skal 3 Mbit per sekund være nok til det aller meste (som eksempelvis strømming).

Foajéen til Telia var tapetsert med «X»-er før lanseringen.

Abonnementet har ingen begrensninger på hvordan man velger å bruke datamengden, så her er det fritt frem for å lage en hotspot og dele i vei, i motsetning til tidligere forsøk på «fri» bruk fra konkurrenten Chili Mobil. Det er her Telia mener de skiller seg ut. Med «X» skal begrensningene være borte, og man skal for første gang ha faktisk ubegrenset og fri bruk.

Telia priser det nye abonnementet relativt aggressivt – man kan få herligheten for 579 kroner per måned, hvilket legger seg godt under eksempelvis Telenors 799 kroner for Flexi 60 GB.

Spørsmålet alle nå stiller seg er om dette vil røre litt i mobilgryta. Er dette nok til å gi bransjen et spark i riktig retning?