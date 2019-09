Telenor åpner 5G-nett på Fornebu

Telenor åpner 5G-pilot på sitt eget hovedkontor på Fornebu, og en av formålene med det nye nettet er å vurdere hvem som skal levere utstyret til det fremtidige 5G-nettet.

Både Telenor og Telia er godt i gang med å teste 5G, og mens førstnevnte åpnet sin første 5G-pilot på Kongsberg allerede i fjor, har nå turen altså kommet til selskapets eget hovedkvarter på Fornebu.

De to 5G-basestasjonene som nå er på plass på Fornebu, har ifølge selskapet to ulike formål. Den ene av dem som går på 3,6 Ghz inngår i Telenors utbygging av 5G i Norge, mens den andre på 26 Ghz er en del av forskningsprosjektet 5G-VINNI som er et samarbeid med EU.

– Vi har sagt at vi har store ambisjoner for 5G i Norge, og det står vi ved. Vi ser det som naturlig å utvide vår satsing gradvis, så utbyggingen foregår steg for steg. På vegne av mobilkundene ønsker vi å være ledende på 5G, og nå tar vi nok et steg opp for å oppnå dette målet, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg, i dagens pressemelding.

Elverum står for tur

Samtidig melder Telenor også at den planlagte 5G-piloten i Elverum nå nærmer seg åpning:

– Vi jobber iherdig for å åpne 5G-piloten i Elverum innen få uker, og gleder oss til å koble innbyggerne på fremtidens supernett. Snart vil pilotkunder få teste 5G på mobiltelefoner, bredbånd- og TV-løsninger. Dette vil også være en viktig læringsarena for å eksperimentere med 5G som en erstatning for kobbernettet, sier Furberg.

I dagens pressemelding kommer det også frem at Telenor har valgt ut 10 andre 5G-prosjekter rundt om i landet, som skal benyttes til å utforske nye muligheter innen næringsvirksomhet.

I mars meldte for øvrig også Telenor at Trondheim blir den første byen i Norge som får ordinært 5G-nett, og at dette nettet skal være i gang i løpet av høsten.

Vurderer leverandør

Det er også interessant at de to basestasjonene på Fornebu er levert av henholdsvis Ericsson og Huawei, og i dagens pressemelding kommer det frem at denne piloten vil inngå i vurderingen når Telenor skal bestemme seg for hvem som skal levere utstyr til utbyggingen av deres 5G-nett.

I februar advarte som kjent daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland i et intervju med NRK mot bruk av Huawei-utstyr i norske 5G-nett, på grunn av de tette båndene selskapet har til kinesiske myndigheter.

Kommunikasjonssjef i Telenor, Caroline Lunde, sa den gangen til NRK at de ikke hadde bestemt seg for hvilken leverandør de skal bruke, og det ser altså fortsatt ut som selskapet jobber med å ta en avgjørelse.