Super Nintendo-spill kan være på vei til Switch Online

Allerede i dag får spillere som abonnerer på Nintendo Switch Online, ved siden av muligheten til å spille spill via nettet, også tilgang til å spille klassiske spill fra Nintendos første hjemmekonsoll NES.

En nysgjerrig Twitter-bruker ved navn Kapu har nå funnet skjulte spor i koden til nettjenesten etter 22 Super Nintendo-spill, som det dermed virker sannsynlig at vil dukke opp på tjenesten ved siden de 20 NES-spillene som allerede finnes der.

Listen er full av klassiske titler som «Super Mario Kart», «Legend of Zelda: A Link to the Past», «Yoshi´s Island», «Star Fox», «F-ZERO», «Super Metroid» og flere, og hvis dette viser seg å stemme så vil det gi abonnentene en god del mer for pengene enn de gjør fra før.

I was finally able to look around NES Online's strings a bit myself and noticed the sheer amount of SNES games planned.Here's a list for you folks out there:#NintendoSwitchJanuary 13, 2019