Strøm quiz på nett i påsken – her er noen av de beste påskequizene

Påsken er rett rundt hjørnet, men i år som i fjor blir det en spesiell høytid for de fleste. Vi er inne i en periode med stramme tiltak, noe som innebærer lite sosial kontakt – men selv om man ikke kan dra med seg kompisgjengen på hytta, så kan man likevel skjenke seg selv noe godt i glasset og henge med folk på nett. Det er drøssevis av påskequizer planlagt i påsken. Her har vi samlet noen av dem.

Verkstedet popquiz

(Image credit: Verkstedet popquiz)

Dette er en velkjent quiz for alle musikkinteresserte quizere i Oslo-regionen (og etter at Verkstedet popquiz begynte på med strømmebasert quiz – over hele landet). Erik Hansen leder deg og dine gjennom en røslig reise i popens verden, og nå til torsdag klokken 19:30 er det duket for skjærtorsdagsquiz (sendingen begynner 19:00).



Quizen finner du her: Verkstedet popquiz' Facebook-side

The Big Påskequiz Online! w/ BDGabe & MMMike

(Image credit: BDGabe & MMMike)

Carl Gabriel Hassan (kjent fra BD-quiz) og Mike Rawson (kjent fra The Magical Mystery Quiz) slår seg sammen i påsken og presenterer en helt egen påskequiz fylt med popkultur, krim, «winter ting» og, etter sigende, egg. Det hele går av stabelen lørdag 3. april klokken 19:00.



Quizen finner du her: The Big Påskequiz Online!





30 spørsmål med Quizverten

(Image credit: Quizverten)

Quizverten er en produktiv type, og dermed blir man tre ganger i uken servert 30 spørsmål på nett. Ren luksus i disse tider! Påsken er intet unntak – vi har bekreftet at det blir quiz også på selveste langfredag klokken 20:30.



Quizzen finner du her: 30 spørsmål med Quizverten

Quiz Bergen (Finnegans)

(Image credit: Quiz Bergen – Finnegans)

Paul Holden holder normalt sett popquiz på Finnegans pub i Bergen, og noe av stemningen kan man få på nett, selv om vi ikke kan fysisk være til stede. MrPauly’s Digiquiz varter også opp med quiz på langfredag, knappe halvtimen før Quizverten (klokken 20:30), så her har man et hardt valg å ta.



Quizzen finner du her: Quiz Bergen - Finnegans

Hasse & Tophes innendørsquiz

(Image credit: Hasse & Tophes innendørsquiz)

Hasse Hope og Christopher Pahles innendørsquiz trenger knapt noen introduksjon for garvede quizere, men at de også holder på i påsken må nesten karakteriseres som en gladnyhet. Hele to quizer skal arrangeres i løpet av neste uke, og den første finner sted tirsdag den 30. mars klokken 20:00.



Quizen finner du her: Hasse & Tophes innendørsquiz

The Magical Mystery Quiz

(Image credit: The Magical Mystery Quiz)

Magiske Mike driver også for seg selv, tidligere på Revolver, nå på Ringnes brygghus og Brewgata, og om man er lysten på en reinspikka musikkquiz istedenfor påsketema gjelder det å holde av mandagen etter Jesu' tilbakekomst til Jerusalem (29. mars). Quizstart er klokken 20:00.



(Mike har også en popquiz onsdag, 31. mars)



Quizen finner du her: The Magical Mystery Quiz

Egget (corona-sikker) Quiz - online

(Image credit: Egget)

Tirsdag 30. mars holdes en påskespesial av Tony André Schultz, passende nok ved navn Egget (vi antar quizen pleide å finne sted på det nå nedlagte utestedet Egget i Rathkes gate).



Quizen finner du her: Egget (corona-sikker) Quiz