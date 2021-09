Steam Deck klarer per nå kun å kjøre 72 % av de 50 mest populære spillene på Steam

I kjølvannet av Valves annonsering av Steam Deck har det dukket opp spørsmål om hvor mange av spillene i det enorme Steam-biblioteket enheten vil klare å kjøre – og det viser seg at den håndholdte maskinen vil, slik den fremstår når man kjøper den, kan komme til å slite med en del av de mest populære spillene på plattformen.



Tom's Hardware merket seg for ikke lenge siden at en fersk undersøkelse, foretatt av nettstedet Boiling Steam, avdekket at av de 50 mest populære spillene på Steam, så er det kun 72 % som kan spilles på Linux, enten direkte i OS-et, eller via Proton, kompatibilitetslaget som gjør at Windows-spill fungerer i Linux.

Selv om treffprosenten ikke direkte er å kimse av, betyr det likevel at enkelte utrolig populære spill, som eksempelvis «PUGB: Battlegrounds», «Destiny 2», «Rust» og «Apex Legends» ikke kan kjøres i Linux – og det er dårlig nytt for Steam Deck.



Dette siden Steam Deck tar i bruk en egenutviklet Linux-distro, nemlig Steam OS 3.0, noe som vil si at den kun kan kjøre spill som er kompatible med Linux. Spill som kun kan spilles på Windows 10 må ta i bruk Proton. Så, selv om Steam Deck har stjålet drøssevis av overskrifter den siste tiden, og mange er svært begeistrede for den nye maskinen (det inkluderer i høyeste grad oss), så er det ingen tvil om at dette er en storsatsing fra Valve, og at selskapet forventer en viss suksess. Kanskje særlig siden en del av maskinvaren fra den kanten ikke gjorde de helt store innhuggene i markedet (vi kan for eksempel nevne Steam Machine-enhetene).



Hvis Steam Deck ikke klarer å spille mange av de mest populære spillene, så kan det føre til misnøye blant mange kunder.

Linux og Proton har skylden, men de kan også være løsningen

I en perfekt verden ville Steam Deck klare å spille hvert bidige spill som finnes på Steam, men det er en umulighet. Som Valve-medarbeider Pierre-Loup Griffais ymtet om i et intervju, så skal selve maskinvaren være i stand til å takle et hvilket som helst spill på plattformen.



Men, som James B. Ramey, som jobbet med utviklingen av Proton sammen med Valve, sier, så er det egentlig likegyldig at maskinvaren takler nær sagt alle spill, det er programvaredelen som kommer til å by på problemer.



Dette har, som sagt, å gjøre med at Valve bestemte seg for å bruke Linux som operativsystem. Valget er på ingen måte ubegrunnet – Valve får på denne måten større kontroll over programvaren, og vil ikke måtte betale Microsoft for lisensiering av OS-et, noe som ville ha gjort den håndholdte enheten dyrere – men det betyr også at det kommer til å bli kinkig å få en enkelte spill til å kjøre på Steam Deck.



Proton er et skikkelig imponerende verktøy, som hele tiden forbedres, og som har gjort at mange spill som i utgangspunktet er utviklet for Windows 10, også kan kjøres på Steam Deck. Samtidig er det enkelte spill – særlig de med en flerspillerdel med et konkurransepreg – som bruker antijuks-programvare som per nå ikke kan kjøres i Linux, verken via Proton eller rett på OS-et.

Kommentar: Ingen grunn til panikk

(Image credit: KinoMasterskaya / Valve)

Hvis du først og fremst er ute etter å spille «Destiny 2» på Steam Deck ved lansering senere i år (eller et hvilket som helst annet spill som per nå ikke kan kjøres på Linux), bør du være bekymret? Vår antakelse er at du kan ta det med ro.



Som vi nevnte tidligere er Proton under stadig utvikling, hvilket betyr at listen over spill som støttes hele tiden vokser, og at dette arbeidet vil fortsette frem til – og lenge etter at – Steam Deck lanseres. Forhåpentligvis vil dette innebære at når du får den håndholdte maskinen i hende, så vil de fleste Steam-spill du ønsker å spille være kompatible.



På spørsmål og svar-siden til Steam Deck sier Valve at de jobber med utviklerne bak mange av de største produsentene av antijuks-programvare for å «[gjøre klar] støtte for Proton innen lansering.» Hvis dette går som det skal vil forhåpentligvis alle de 50 mest populære spillene på Steam være kompatible med Steam Deck.



Til slutt kan vi nevne at Valve har understreket gang på gang (inkludert på nettsiden vi refererer til ovenfor) at Steam Deck i bunn og grunn er en PC, noe som vil si at du kan erstatte Steam OS med et hvilket som helst annet operativsystem – inkludert Windows 10 (eller Windows 11, for den saks skyld.) Hvis favorittspillet ditt ikke fungerer i Linux, så bør det forhåpentligvis kunne ordnes via å installere Windows.



Denne fleksibiliteten gjør at Steam Deck skiller seg ut i mengden tradisjonelle håndholdte konsoller, som eksempelvis Nintendo Switch.