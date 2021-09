Startdatoen for betatesten av «Battlefield 2042» ser ut til å ha lekket på nett – ikke lenge igjen

Gaming Weeks Nå handler alt om spill hos oss i TechRadar! I tiden fremover kommer vi til å servere deg drøssevis av artikler om gaming i alle dets former, på alle plattformer du kan tenke deg, inkludert PC, PlayStation, Xbox og Nintendo. Vi ønsker også at du skal kunne nyte alle dine spill på den absolutt beste og billigste maskinvaren på markedet. Derfor har vi samlet en rekke knalltilbud til deg i en helt egen artikkel – ta turen innom og sjekk om du finner noe som frister!

Datoen betaversjonen til «Battlefield 2042» skal settes i spill har blitt lekket av et strømmenettsted – og fasiten, ifølge nettstedet, er at det skal være mulig å kaste seg inn i fremtidskampene neste uke.



Den kinesiske strømmenettstedet Bilibili la nylig ut en reklame (som senere ble slettet) på livestrøm-siden sin, og lekkasjemaker Tom Henderson, en vaskeekte Battlefield-kjenner, var kjapp på avtrekkeren da han tvitret om datoen. Annonseinnholdet, som var på kinesisk, ble oversatt av Henderson, og later til å informere om at «Battlefield 2042» kommer til å være i beta mellom 6. og 9. oktober. Samtidig merker Henderson seg at det kan også være at betaperioden varer lengre, og at det kun er strømmearrangementet som slutter den 9. oktober.



Selv om EA Dice ikke har bekreftet det ovennevnte, viser Henderson også til at «Battlefield 2042» nylig også har blitt lagt til i Bilibilis generelle kategorier-seksjon – og at spillet har sin egen offisielle konto på strømmenettstedet – noe som vitner om at utviklerne nå forbereder seg på å strømme.

Bilibili has seemingly leaked the #BATTLEFIELD2042 Beta dates. pic.twitter.com/NsmHI2GdM3September 27, 2021 See more

Bilibili-reklamen ble riktignok fjernet, men i etterkant har Henderson lagt ut enda flere bevis på at betaen starter neste uke.



Som Twitter-bruker Daniluk4000 merket seg, så ser det ut til at kode i Origin API-et avslører at «Battlefield 2042»-betaen kommer til å finne sted 6. til 7. oktober for alle Early Access-spillere, og fra 8. til 9. oktober åpent for alle. Ifølge samme kode kan man forhåndsinstallere spillet fra og med 5. oktober.



Origin API has confirmed that the #BATTLEFIELD2042 BETA will be from Oct 6th-7th for Early Access and Oct 8th-9th as an open BETA. Preload is available Oct 5th at 06:00AM UTC. pic.twitter.com/p1msEA0nkzSeptember 28, 2021 See more

Kommentar: Det virker svært sannsynlig at det stemmer

EA Dice annonserte tidligere denne måneden at «Battlefield 2042» ble utsatt, og at det ikke ville bli lansert den 22. oktober, som tidligere antatt, men snarere den 19. november, grunnet «uforutsette utfordringer.»



En betaperiode som skulle være åpen for alle skulle, etter de opprinnelige planene, finne sted i september, men etter at spillet ble utsatt hevdet Henderson at betaen også ble forsinket, og at den måtte vente til oktober (mer spesifikt ble det sagt at Early Access-spillere måtte vente til 6.oktober, mens den helt åpne betaperioden ville starte 8. oktober.) Det later til at både informasjonen fra Origin API-et og Bilibili-lekkasjen underbygger det ovennevnte fra Henderson.

«Battlefield 2042»-betaen vil gi spillere muligheten til å prøve det seneste Battlefield-spillet for aller første gang, mens EA Dice vil saumfare spillet for programvarefeil og andre problemer som må fikses før den faktiske lanseringen i november.



Hvis lekkasjene stemmer, er det sannsynlig at EA Dice kommer til å annonsere «Battlefield 2042»-betaen med det aller første, antakeligvis i løpet av noen få dager. TechRadar har tatt kontakt med EA, i et forsøk på å bekrefte ryktene. Vi oppdaterer saken om vi hører noe mer fra offisielt hold.