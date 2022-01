Sonys fargerike blå, rosa og lilla PS5-kontrollere er nå i butikkene

Sonys fargerike nye PS5-kontrollere er i butikkene, og det later til at folk allerede setter pris på valgfriheten.



DualSense-kontrollerne i Nova Pink og Starlight Blue til PS5 var planlagt lansert den 28. januar i USA, men ble lagt ut på Sony Direct-butikken tidligere enn forventet, og i Norge var de to, i tillegg til Galactic Purple, mulig å forhåndsbestille allerede forrige uke. Rett før helgen fikk en rekke norske nettbutikker kontrollerne på lager.



Starlight Blue-modellen endte opp som mestselgende av alle PS5-kontrollerne hos Amazon i Storbritannia på et blunk, og endte også opp på bestselgerlistene til Amazon i USA.



De rosa, blå og lilla DualSense-kontrollerne er nå i offisielt i PS5-sortimentet sammen med den hvite standardkontrollen som har vært tilgjengelig siden november 2020, samt Midnight Black og Cosmic Red-variantene, som ble lansert i juni 2021.

✨ Starlight Blue🌌 Galactic Purple🌟 Nova PinkAdd 3 stellar new colors to your DualSense lineup. Now available: https://t.co/OITn2Seo9G pic.twitter.com/QrM5uHv0PmJanuary 14, 2022 See more

Den Waluigi-aktige Galactic Purple-kontrolleren er i de fleste land kun tilgjengelig fra Sonys PlayStation Direct-butikk, men kan i Norge kjøpes direkte i butikk.



De tre nye DualSense-fargene matcher de nye PS5-dekslene som gjør at man kan skreddersy konsollens utseende. Starlight Blue, Nova Punk, Cosmic Red, Galactiv Purple og Midnight Black er fargene man har å velge mellom, så nå er det ingen unnskyldning at man ikke liker den kritthvite konsollen.



Hvis du er ute etter DualSense i Nova Punk, Starlight Blue eller Galactic Purple kan du akkurat nå finne disse billigst hos Max Gaming og Dustin, men Power har faktisk kontrollerne inne fysisk i butikk, om er ute etter nye og spenstige farger på dagen.

Kommentar: 2022 virker som et lovende år for PS5-eiere

Etter en noe skuffende slutt på 2021 har PS5-eiere i år mange godsaker å se frem mot. «Unchartered: Legacy of Thieves Collection» lanseres den 28. januar mens «Horizon Forbidden West» og «Gran Turismo 7» kommer ut henholdsvis den 18. februar og 4. mars.



Vi regner også med at Sony lanserer PSVR 2 på tampen av året, hvilket høres ut som et virkelig imponerende VR-hodesett, basert på det vi hørte under CES 2022.



Det største hindret for Sony akkurat nå er å få nok PS5-konsoller ut på markedet. Selv om mengden konsoller i lagerhyllene har bedret seg litt, er det fortsatt frustrerende vanskelig å finne PlayStation 5 til salgs her til lands, og prisen er ingenting å skryte av.



Hvis du har problemer med å finne PS5-konsoller til salgs kan du ta en titt innom vår oversiktsside. Her vil du finne oppdatert informasjon om hvordan det står til med den norske lagerbeholdningen.