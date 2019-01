– Sonys egne spillstudioer fokuserer nå på PS5-spill

Begynner PlayStation 4-æraen å nærme seg slutten? Det kan virke som det er tilfelle for Sonys egne studioer i hvert fall – ifølge en ny analytikerrapport har de nå vent all sin oppmerksomhet mot å utvikle PS5-spill.

Daniel Ahmad som er analytiker hos Niko Partners, sier at Sonys egne utviklingsteam har begynte å jobbe med de nye utviklingssystemene for PlayStation 5.

– Dev Kits for PlayStation 5 er ute blant utviklerne, og jeg har hørt positive ting om dem, sier Ahmad i en post på ResetEra, før han demper forventningene en smule:

– Men jeg ville ikke forventet meg ny informasjon i nærmeste fremtid.

Utgivelser for begge generasjoner?

Takket være spill som allerede er i utvikling, forventer likevel Ahmed at også 2019 skal bli et godt spillår på PS4, tross skifte av fokus mot PS5. I en annen post skriver han:

– 2019 blir enda et solid år for PS4-plattformen takket være den store utbredelsen av konsollene, voksende salg, i tillegg til godt utvalg av tredjeparts programvare, førsteparts programvare og eldre katalog.

– Utgivelsene for første halvdel av året er satt, men andre halvdel er fortsatt oppe i lufta. Sony har også et par uannonserte spill på vei til PS4 basert på eksisterende serier, men det skal også ha blitt diskutert om de skal gjøres til nestegenerasjonstitler eller komme på begge plattformer.

– Generelt sett er det meste av fokuset til Sonys studioer på PS5 nå. Det er fortsatt tidlig å snakke om neste generasjon, men jeg ser for meg at vi vil høre en del hvisking under GDC.

Kommentaren om utgivelser på tvers av generasjoner virker sannsynlig at stemmer, med tanke på utgivelser som Destiny, The Last of Us og Grand Theft Auto 5 som kom til både PS3 og PS4.

Kan det være at spill som Death Stranding (som stort sett bare har blitt hintet om til nå) vil komme ut på PS5 også? Og kan det samme bli tilfelle for The Last of Us 2? Ambisiøse titler som Cyberpunk 2077 kan også virke som de kan krever mer enn hva PS4 kan levere, så ikke bli overrasket om det dukker opp i en bedre på en fremtidig plattform.