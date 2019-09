Xperia 5 er Sonys nye kompakte flaggskip

Tilhengere av mindre flaggskiptelefoner kan glede seg, for nå har Sony endelig annonsert en ny telefon i denne kategorien under IFA 2019 – samtidig skal det sies at den ikke er fullt så kompakt som du kanskje hadde håpet på.

Sony har kalt den nye telefonen Xperia 5, og den bærer dermed altså ikke «Xperia Compact»-navnet Sony er så kjent for. Likevel kan folk med små hender nå glede seg over at en ny telefon er på vei, som ikke krever at du har labber på størrelse med Dwayne «The Rock» Johnson for å kunne bruke den.

Sony Xperia 5 er utstyrt med en skjerm på 6,1 tommer, Full HD+-oppløsning og 21:9-format, og HDR og Dolby Atmos-støtte skal også være på plass.

Med mål på 158 x 68 x 8,2 mm er den kortere og smalere enn Xperia 1, men likevel langt i fra så slank som Xperia XZ2 Compact med sine 135 x 65 x 12,1 mm. Den er imidlertid en del tynnere, noe som sikkert vil gjøre den mer håndterlig.

(Image credit: Sony)

På baksiden sitter det tre kameraer, og det er snakk om et 12 MP vidvinkelkamera, et 12 MP telefotokamera og et 12 MP ultravidvinkelkamera. Xperia 5 skal i tillegg også være utstyrt med støtte for PlayStation 4-kontroller.

Under panseret får du Qualcomms flaggskip-prosessor Snapdragon 855 og 6 GB RAM, og det burde gi nok krefter til det meste man kan tenke seg av oppgaver.

Du får også hele 128 GB lagring, og om det ikke er nok kan du også utvide med minnekort på opptil 512 GB.

Xperia 5 er også vann- og støvtett med IP68-sertifisering, noe som betyr at den burde tåle å være under vann i korte perioder, og den har et batteri på 3140 mAh med hurtigladingsstøtte.

Sony Xperia 5 skal komme i butikkene i oktober, og den norske veiledende prisen er satt til 7990 kroner.