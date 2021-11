Snart kan det bli enklere å få fatt i iPhone 13 – men det står verre til med iPad

Hvis du er interessert i Apple-nyheter, så er du sikkert allerede kjent med mangelen på enkelte iPhone 13-modeller i den nye telefonserien. Dette har ført til at mange som har ønsket seg en ny smarttelefon fra Californas mest kjente fruktselskap har måttet gått slukøret og tomhendt hjem fra en rekke butikker.



Nå kommer det imidlertid gode nyheter for alle iPhone-tilhengere, men ikke uten negative konsekvenser.



Ifølge Nikkei Asia, en japansk nyhetsside som produserer nyheter fra det asiatiske kontinentet på engelsk, har Apple bestemt seg for å redusere produksjonen av iPad-enheter, slik at de får flere komponenter til produksjonen av iPhone 13-modeller. Dette siden iPhone 13-prosessoren også brukes i årets iPad- og iPad mini-modeller.

Nettsiden skriver at iPad-produksjonen kuttes med 50 % kontra Apples tidligere mål, men at dette gjøres fordi det antas at salgstallene for iPhone 13 kommer til å overgå de for iPad.



Nikkei spesifiserer ikke hvilke iPad-modeller det er snakk om, men siden iPad Pro (2021) bruker M1-brikken (som iPhone per nå ikke bruker), så er det rimelig å anta at iPad-toppmodellene ikke blir påvirket av denne Apple-manøveren.



Det vil si at vi snart kan komme til å få flere iPhone 13-enheter på lager i en rekke butikker – men at det antakeligvis kommer til å skje på bekostning av iPad-lagerbeholdningene.



Dette trekket er ikke spesielt overraskende, siden vi fortsatt er inne i en periode med global komponentmangel, noe som i praksis vil si at det er færre tilgjengelige mobiltelefonkomponenter generelt. Apple er på ingen måte det eneste selskapet som er belemret med disse problemene.

Kommentar: Gode og dårlige nyheter i forkant av Black Friday

Nå som Black Friday 2021 er rett rundt hjørnet (selve Black Friday finner sted den 26. november, men vi regner med at mange starter tilbudsfesten allerede noen dager i forkant), midt i de pågående problemene med produksjon og distribusjon, så er det mange som lurer på hvor stort årets salg vil være – og om vi får se noen skikkelige røverkjøp på de større og dyrere produktene.



Denne nyheten fra Apple ymter om at Black Friday-tilbudene på iPhone kan bli noe bedre enn forventet – vi har hatt våre tvil om årets salg ville innebære iPhone 13 Pro-tilbud i det hele tatt, særlig siden dette ser ut til å være et av de produktene som har blitt rammet hardest av mangelen (i tillegg er grunnmodellen svært populær i Norge.) Vi har også hatt våre tvil når det gjelder standardmodellen iPhone 13.



Hvis det er slik at Apple har rukket å produsere haugevis av nye iPhone 13-enheter, så er utsiktene noe bedre. Vi regner likevel ikke med at tilbudene kommer til å være fantastiske, siden iPhone 13 er såpass ny, og Apple-produkter sjelden blir satt ned mye i pris under Black Friday, men det er lov å håpe.



Det motsatte vil være tilfellet for iPad. Denne nyheten vitner om at vi potensielt kan se langt etter tilbud på alt annet enn Pro-modellene. Hvis nettbutikkene har få iPad (2021)- og iPad mini (2021)-modeller inne i slutten av november, så er det ingen grunn til å kaste de ut døra til en lavere pris. Enkelte lokketilbud kan selvsagt forekomme, men med få enheter på lager vil dette være en kortvarig affære.



Den ovennevnte produksjonsforandringen er med andre ord både gode og dårlige nyheter for Apple-tilhengere nå som Black Friday nærmer seg, avhengig av hvilke produkter man ønsker å få fatt i.