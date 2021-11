Apples macOS Monterey-oppdatering ser ut til å sette enkelte Intel-baserte Mac-maskiner ut av spill

Hvis du har planer om å oppgradere MacBook-en eller iMac-en din til Apples helt ferske macOS Monterey (macOS 12), så bør du kanskje vurdere å vente noen dager. En økende mengde brukere klager nå på at Mac-maskiner har sluttet å fungere etter at de installerte oppdateringen.



Som MacRumors skriver, så opplever en betydelig mengde brukere på Apple Support Communities (et nettforum for brukerstøtte) at Mac-maskinene deres slo seg av under oppdateringen til macOS Monterey, og at det i etterkant har vært umulig å få liv i enhetene igjen.



«Jeg var i ferd med å oppdatere MacBook Pro-maskinen min, fra 2018, og det gikk bra helt til skjermen plutselig ble svart, og nå vil den ikke skru seg på», sier en bruker, som eksemplifiserer den generelle trenden blant brukerne med problemer.



Problemene med macOS Monterey-oppdateringen kommer kanskje ikke bardus på alle, gitt at mange hadde lignende vanskeligheter med fjorårets overgang til macOS Big Sur.

Slik fikser du en Mac som ikke takler oppgraderingen

I likhet med andre alvorlige problemer med Mac-maskiner, så kan ofte det beste være å høre med din lokale Apple-forhandler om det finnes kjente løsninger.



Hvis du liker å fikle med dataproblemer, så skal det ifølge en bruker på Apple Support Communities-forumet være mulig å gjenopplive Intel-baserte Mac-maskiner ved å bruke en annen Mac som allerede bruker det oppdaterte OS-et.



Prosessen involverer å kjøre Apple Configurator 2 for å oppdatere firmware på den skadede (Intel-baserte) maskinens T2-brikke (sikkerhetsprosessor.) Hvis man ikke har en allerede oppdatert maskin tilgjengelig, så kan det være en idé å ta med maskinen til en butikk som spesialiserer seg på Apple.



Det er også verdt å merke seg at om gjenopplivingen ikke fungerer, så kan det være at man må bruke Apple Configurator 2 til å gjenopprette Mac-maskinen, hvilket dessverre innebærer at all data som ligger på den interne lagringsplassen blir slettet.



Vårt råd til alle som er i ferd med å oppdatere til en ny macOS-versjon er å ta en sikkerhetskopi til en ekstern harddisk med Time Machine først.