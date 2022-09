Slovenia – Norge: Slik ser du Nations League-kampen på nett

Slovenia - Norge: Våre beste menn skal ut på matta igjen. Denne ganger møter de Slovenia borte i Nations League. Det er nest siste kamp i denne Nations League- runden og om Norge vinner, så tar de et stort skritt nærmere gruppeseier. Om det blir seier og Serbia taper poeng hjemme mot Sverige er vinner Norge gruppen før siste runde. To norske uavgjortresultater i de to neste kampene holder også ettersom Norge og Serbia møtes i den siste kampen.



Slovenia "hjalp" Norge sist med å klare 2-2 hjemme mot Serbia. Poenget er bare ett av to Slovenia har fått til nå. Det andre poenget ble sanket borte mot Norge 9.juni. Serbia er det eneste laget som kan ta igjen Norge på tabellen og resultatet gjør at Norge har alt i egne hender.

Når er Slovenia – Norge:

Slovenia – Norge, Nations League Dato: Lørdag 24. september Avspark: 18:00 Arena: Stozice Stadium, Ljubljana, Slovenia Norsk TV-kanal: TV2 Se kampen på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Kaptein Ødegaard er skadet og vil ikke spille borte mot Slovenia. Landslagstrener Ståle Solbakken sier han er optimistisk med tanke på å få med seg sin kaptein i siste kamp mot Serbia. Den er på førstkommende tirsdag.



Dermed rettes nok alle øyne mot Haaland. Håper er at han overfører skåringsformen fra klubb til landslag og skyter Norge til gruppeseier. Norge gikk målløse av banen sist gang de møtte Slovenia. Det var en hjemmekamp som man håpet Norge skulle fortsette sin gode start på gruppen med. Dessverre ble det ikke slik, men Norge slo tilbake mot Sverige og har nå et glimrende utgangspunkt før de to siste kampene



Neste landskamp er mot Serbia hjemme på Ullevaal stadion 27. september. Om resultatene går Norges vei før det, kan kampen nytes uten stress.



Slik ser du Slovenia – Norge i Nations League 2022 på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Hvor kan man se Slovenia – Norge

Slik ser du Slovenia – Norge uansett hvor du befinner deg

