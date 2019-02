Slik er nye Vipps

Vipps for iOS har fått helt nytt design i dag, og med på lasset følger det også med et stort antall forbedringer. Android-versjonen skal følge etter snart.

− Det har tatt tid, men det har vært verdt å vente på. «Nye Vipps» er mye mer brukervennlig, og gjør at vi har et veldig godt utgangspunkt for videre produktutvikling. Slik skal vi bygge smartbetaling ved at Vipps kan brukes i langt flere betalingssituasjoner fremover, sier Elisabeth Barrie, som har vært ansvarlig for utviklingen hos Vipps i en pressemelding.

I pressemeldingen kommer det også frem at appen har fått hele 30 store forbedringer og endringer, og en del av dem listes opp slik:

Raskere i bruk, både faktisk og gjennom opplevd bruk. Mange unødvendige lasteskjermer er fjernet.

Mulighet for å blokkere og rapportere andre brukere. Slik vil du ikke lenger oppleve uønsket oppmerksomhet gjennom appen.

Forbedret støtte for VoiceOver. Dette gjør det blant annet enklere for synshemmede å bruke Vipps.

Det blir enklere å opprette og redigere profil. Slik blir man en vippser raskere.

Det er lettere å se forskjell på en melding og en transaksjon. Det skal ikke være noen tvil om at du faktisk har mottatt penger.

Det er nå mulig å legge til kort eller konto i betalingsøyeblikket. Du slipper derfor å gå ut av transaksjonene for å gjøre endringen.

Det er raskere å lage nye tjenester og gjøre oppdateringer. Slik kan appen kontinuerlig forbedres og bygges ut.

Endringene dreier seg ifølge pressemeldingen både om å lage en mer brukervennlig app, men også om å sikre at appen kan utvikles videre med nye funksjoner. Vipps har som kjent nylig oppdatert med mulighet for å betale e-fakturaer, og selskapet har nok ambisjoner om å legge til stadig nye betalingsmuligheter og løsninger.

En av de viktigste nye funksjonene som er nevnt i listen er muligheten til å blokkere og rapportere brukere. Blir du kontakten av noen via Vipps som du ikke ønsker å høre fra, så blir det altså nå mulig å blokkere personen. I tillegg blir appen altså raskere og mer brukervennlig, og det er også positivt at den blir enklere å bruke for svaksynte.

Nye Vipps er som nevnt tilgjengelig for iOS nå, mens Android-brukere må vente litt lenger. Er du litt ekstra eventyrlysten, kan du imidlertid prøve deg som beta-tester ved å melde deg opp her.

− Ideelt sett ville vi tatt ut både ny iOS- og Android-versjon samtidig, men for oss var det vanskelig å vente når vi har nyheter som kommer brukerne til gode. Det er ikke lenge til ny Android-versjon er klar, og da kan vi også gjøre lanseringen litt smidigere ved å lansere i puljer, sier Elisabeth Barrie i Vipps.

Vi i TechRadar har testet betaversjonen for Android, og den grunnleggende funksjonaliteten som å sende penger fungerer fint. Enkelte steder får du imidlertid beskjed om at alle funksjoner ikke er på plass enda. Er du avhengig av at alt skal fungere, kan det derfor være lurt å vente til appen slippes offisielt.

