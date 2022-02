Skiskyting: Slik ser du Vinter-OL i Beijing 2022 på nett

Den olympiske ild er tent i Beijing, og Vinter-OL er i full gang. Norge og Therese Johaug startet gullballet allerede på mesterskapets andre (offisielle) dag med gull i 15 km med skibytte, og skiskytterne var snare med å svare da de tok gull i mixed-stafetten bare timer senere.



Det norske apparatet sender en knallsterk skiskyttertropp til årets leker, både på både kvinne- og herresiden. Navn som Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bøe vil utvilsomt runge over stadion tallrike ganger før Beijing-leken er over.



Les videre for all informasjon om skiskyting under Vinter-OL i Beijing 2022, inkludert sendeplaner, strømmetjenester, TV-kanaler, den norske troppen og hvordan du ser den norske OL-dekningen, uansett hvor du befinner deg.

OL i Beijing – skiskyting Dato: 5.-19. februar Norske TV-kanaler: TVNorge og Eurosport Norge Se OL på nett: Discovery+ Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Under OL i 2018 tok Norge seks medaljer i skiskyting. Det eneste gullet ble hanket inn av Johannes Thingnes Bø på normaldistanse, men det ble til gjengjeld tre sølv og to bronse, i henholdsvis sprint (Marte Olsbu), miksstafett, 4 x 7,5 km for herrer og fellesstart (Tiril Eckhoff og Emil Hegle Svendsen.) I år ligger det an til enda kvassere konkurranse for resten av de tilreisende utøverne: Det første gullet er allerede sikret.



I forkant av OL sikret Marte Olsbu Røiseland seg hele seks seiere i verdenscupen, hvilket lover godt for de kinesiske lekene. Tiril Eckhoff slet med sykdom og dårlige resultater i store deler av 2021, men ser ut til å ha prikket inn formen til OL. På herresiden har Vetle Sjåstad Christiansen gått jevnt og trutt opp på pallen i verdenscupen (foreløpig 3. plass), mens Tarjei Bøe har kommet seg helskinnet ut av både hjernerystelser og formproblemer.



Les videre for å finne ut hvor, når og hvordan du ser den norske skiskyttertroppen under Vinter-OL i Beijing 2022.

Slik ser du skiskyting under Vinter-OL om du er i utlandet

De olympiske leker har utvilsomt en global appell, og det er gode muligheter for å få med seg mesterskapet uansett hvor du befinner deg i verden. Noen garanti for at du finner en TV med riktig kanal om du er på reise finnes likevel ikke. Hvis tilgang til OL på norske strømmeflater svikter er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Ved å bruke en VPN-tjeneste kan du omgå geoblokkeringer som forhindrer deg i å se de olympiske vinterlekene, og dermed få med deg sendingene fra Discovery, uansett hvor du befinner deg i verden.



Rent bortsett fra å få tilgang til strømmeinnhold, kan VPN-tjenester også bidra til å holde deg sikker og anonym på nett via kryptering av linjen du bruker. Det er såre enkelt å bruke VPN, det er helt lovlig og gjør at man kan senke skuldrene, vel vitende om at du er sikret mot brudd på personvern. Hvis du ønsker å gjøre litt mer research kan du ta en titt på vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet akkurat nå.

Slik ser du Vinter-OL i Beijing 2022 om du befinner deg i Norge

Det er Discovery Norway som har rettighetene til OL-sendingene frem til 2024 her til lands.



Hovedkanalen for de olympiske sendingene er TVNorge (over 20 timer med sendinger hver dag), men samtlige øvelser vil strømmes på Discovery+. Hvis du er ny kunde kan du registrere deg nå og få hele mesterskapet gratis, mens eksisterende kunder vil måtte abonnere på enten Live-pakken (129 kroner i måneden), for tilgang til TVNorge, eller Sport-pakken (179 kroner i måneden), om man vil se absolutt alt.



Hvis du ikke befinner deg i Norge under OL i Beijing, kan du bruke en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, slik at du får tilgang til de norske OL-sendingene.

Skiskyting under Vinter-OL i Beijing 2022: datoer og tidspunkter

Skiskytingssendingene er spredt relativt jevnt utover hele De olympiske leker. Den første konkurransen, mixedstafetten, går av stabelen den 5. februar; mens siste løp under OL avholdes nest siste dag i mesterskapet, da fellesstarten for kvinner avvikles den 19. februar.



Total sett er det elleve renn som skal gjennomføres i OL i Beijing, og samtlige vil avgjøres på morgenen og formiddagen, norsk tid.

Lørdag 5. februar 10:00–11:30: 4x6 km Mixedstafett

Mandag 7. februar 10:00–11:50: 15 km, kvinner

Tirsdag 8. februar 09:30–11:25: 20 km, herrer

Fredag 11. februar 10:00–11:20: 7,5 km sprint, kvinner

Lørdag 12. februar 10:00–11:25: 10 km sprint, herrer

Søndag 13. februar 10:00–10:50: 10 km jaktstart, kvinner

Søndag 13. februar 11:45–12:35: 12,5 km jaktstart, herrer

Tirsdag 15. februar 10:00–11:30: 4x7,5 km stafett, herrer

Onsdag 16. februar 08:45–10:15: 4x6 km stafett, kvinner

Fredag 18. februar 10:00–10:55: 15 km fellesstart, herrer

Lørdag 19. februar 10:00–10:55 12,5 km fellesstart, kvinner

Den norske troppen

Kvinner

Tiril Eckhoff (Fossum)

Ida Lien (Simostranda)

Marte Olsbu Røiseland (Froland)

Emilie Ågheim Kalkenberg (Skongseng)

Karoline Offigstad Knotten (Vingrom)

Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum)

Herrer

Johannes Thingnes Bø (Markane)

Tarjei Bø (Markane)

Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo)

Sturla Holm Lægreid (Bærum)

Filip Fjeld Andersen (Geilo)

Siver Guttorm Bakken (Vingrom)

Vinter-OL i Beijing 2022, sendeplan og grener