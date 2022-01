Vinter-OL i Beijing 2022: datoer, sendeplan, grener – slik ser du de olympiske vinterleker uansett hvor du befinner deg

I februar samles verdens beste utøvere i vinteridrett til OL i Beijing 2022. Åpningsseremonien finner sted den 4. februar, men allerede to dager i forveien tjuvstarter lekene med curling (mixed doubles), der Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien representerer Norge. Lekene rundes av den 20. februar med finalen i curling for kvinner, finalen for herrer i ishockey og kvinnenes tremil i langrenn; i tillegg til den tradisjonelle avslutningsseremonien.



Totalt får vi dermed servert 18 dager med olympiske vinterleker, og Norge har selvsagt medaljekandidater med fra start til slutt. Vi håper vi slipper unna med skrekken etter at det brøt ut COVID-19-infeksjoner i både hopp- og langrennsleirene i slutten av januar, for det er mange mil å forsere før våre utøvere står klare på startstreken. Våre svenske frender i øst har satt seg som mål å overgå de 14 medaljene de sanket inn under lekene i Pyeongchang i 2018, mens Norges OL-tropp håper på 32 medaljer, så mange som mulig av den edleste sorten, selvsagt. I 2018 hanket vi hjem 39.

Slik ser du Vinter-OL i Beijing 2022 Dato: Onsdag den 2. februar – søndag den 20. februar Vert: Beijing, Kina Hovedkanal for OL i Norge: TVNorge Se OL på nett: Discovery+ Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Det er få vintergrener Norge ikke stiller i, og medaljekandidatene står klare som perler på en snor, men ekstra mange kommer nok til å benke seg foran TV-skjermen når størrelser som Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug og Jarl Magnus Riiber spenner skiene på i henholdsvis langrenn og kombinert – her lukter det gull lang vei.



Også når alpinistene, skiskytterne og curlerne står klare til start virker veien til pallen overstadig overkommelig, men antall grener vi stiller sterkt i er for mange til å ramse opp, vi vet hva som ligger foran oss i februar: 18 dager limt til fjernsynet og kremen av kremen innen vintersport.



Om du har en gren eller to du har et ekstra godt øye til, eller ønsker å få en fullstendig oversikt over hele programmet, så vil du kunne sjekke sendeplanen i teksten nedenfor. Siden Beijing ligger sju før Norge i tid er det mange konkurranser som kommer til å avgjøres mellom nattestid og ettermiddagen her hjemme, så det kan lønne seg å ta en ekstra titt på når dine favorittøvelser finner sted. Les videre for mer informasjon om datoer, sendeskjema, grener og hvordan du ser vinter-OL 2022, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du de norske OL-sendingene selv om du befinner deg utenlands

De olympiske leker har utvilsomt en global appell, og det er gode muligheter for å få med seg mesterskapet uansett hvor du befinner deg i verden. Noen garanti for at du finner en TV med riktig kanal om du er på reise finnes likevel ikke. Hvis tilgang til OL på norske strømmeflater svikter er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Ved å bruke en VPN-tjeneste kan du omgå geoblokkeringer som forhindrer deg i å se de olympiske vinterlekene, og dermed få med deg sendingene fra Discovery, uansett hvor du befinner deg i verden.



Rent bortsett fra å få tilgang til strømmeinnhold, kan VPN-tjenester også bidra til å holde deg sikker og anonym på nett via kryptering av linjen du bruker. Det er såre enkelt å bruke VPN, det er helt lovlig og gjør at man kan senke skuldrene, vel vitende om at du er sikret mot brudd på personvern. Hvis du ønsker å gjøre litt mer research kan du ta en titt på vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet akkurat nå.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Slik bruker du en VPN-tjeneste

For å bruke en VPN-tjeneste følger du disse tre enkle stegene.



1. Last ned og installer VPN-programvaren: Vår testvinner er som sagt ExpressVPN



2. Kople deg til en passende lokasjon/server: Åpne VPN-applikasjonen og velg hvilket land du vil kople deg til.



3. Gå inn på strømmetjenestens livestrøm: Ønsker du å se de norske OL-sendingene går du altså til Discovery+.

Slik ser du Vinter-OL i Beijing 2022 om du befinner deg i Norge

Det er Discovery Norway som har rettighetene til OL-sendingene frem til 2024 her til lands.



Hovedkanalen for de olympiske sendingene er TVNorge (over 20 timer med sendinger hver dag), men samtlige øvelser vil strømmes på Discovery+. Hvis du er ny kunde kan du registrere deg nå og få hele mesterskapet gratis, mens eksisterende kunder vil måtte abonnere på enten Live-pakken (129 kroner i måneden), for tilgang til TVNorge, eller Sport-pakken (179 kroner i måneden), om man vil se absolutt alt.



Hvis du ikke befinner deg i Norge under OL i Beijing, kan du bruke en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, slik at du får tilgang til de norske OL-sendingene.

Vinter-OL i Beijing 2022, sendeplan og grener

Åpningsseremoni – 4. februar

Alpint – 6.-19. februar

Skihopp – 5.-14. februar

Bob – 13.-20. februar

Curling – 2.-20. februar

Freestyle – 3.-19. februar

Ishockey – 3.-20. februar

Kunstløp – 4.-20. februar

Langrenn – 5.-20. februar

Kombinert – 9.-17. februar

Aking – 5.-10. februar

Kortbaneløp (skøyter) – 5.-16. februar

Skeleton – 10.-12. februar

Skiskyting – 5.-19. februar

Hurtigløp (skøyter) – 5.-19. februar

Snowboard – 5.-15. februar

Avslutningsseremoni – 20. februar

Dagsplaner

Onsdag den 2. februar

13:05–15:00 Curling, mixed doubles



Torsdag den 3. februar

02:05–04:00 Curling, mixed doubles

05:10–07:25 Ishockey, kvinner

07:05–09:00 Curling, mixed doubles

09:40–11:55 Ishockey, kvinner

11:00–11:45 Kulekjøring, kvinner kvalik 1

12:45–13:30 Kulekjøring, herrer kvalik 1

13:05–15:00 Curling, mixed doubles

14:10–16:25 Ishockey, kvinner



Fredag den 4. februar

01:35–03:30 Curling, mixed doubles

02:55–07:55 Kunstløp, lag

05:10–07:25 Ishockey, kvinner

06:35–08:30 Curling, mixed doubles

13:00–15:00 Åpningsseremoni



Lørdag den 5. februar

02:05–04:00 Curling, mixed doubles

03:45–05:50 Snowboard, kvinner slopestyle kvalik

05:10–07:25 Ishockey, kvinner

07:05–09:00 Curling, mixed doubles

07:20–08:30 Skihopp, herrer ind. normalbakke kvalik

08:45–09:45 Langrenn, kvinner skiathlon

09:30–11:10 Skøyter, kvinner, 3000 m

09:40–11:55 Ishockey, kvinner

10:00–11:30 Skiskyting, mixedstafett

11:00–11:30 Kulekjøring, herrer kvalik 2

11:45–13:20 Skihopp, kvinner ind. normalbakke finale

12:00–14:50 Kortbaneløp (skøyter), kvinner og herrer

12:10–15:00 Aking, herrer heat 1 og 2

12:30–14:10 Kulekjøring, herrer finale

13:05–15:00 Curling, mixed doubles

14:10–16:25 Ishockey, kvinner



Søndag den 6. februar

02:05–04:00 Curling, mixed

02:30–05:40 Kunstløp, lag

02:30–04:00 Snowboard, kvinner slopestyle finale

04:00–06:30 Alpint, herrer, utfor

05:30–07:35 Snowboard, herrer slopestyle kvalik

07:05–09:00 Curling, mixed doubles Norge–Sverige

08:00–09:45 Langrenn, herrer skiathlon

09:30–11:30 Skyøter, herrer 5000 m

09:40–11:55 Ishockey, kvinner

11:00–11:30 Kulekjøring, damer kvalik 2

12:00–13:45 Skihopp, herrer ind. normalbakke finale

12:30–15:10 Aking, herrer, heat 3 og 4

12:30–14:10 Kulekjøring, damer finale

13:05–15:00 Curling, mixed doubles

14:10–16:25 Ishockey, herrer



Mandag den 7. februar

02:05–04:00 Curling, mixed doubles

02:15–05:40 Kunstløp, lag

02:30–04:45 Freestyle, kvinner big air kvalik

03:15–04:55 Alpint, kvinner storslalom løp 1

05:00–06:30 Snowboard, herrer slopestyle finale

05:10–07:25 Ishockey, kvinner

06:30–08:45 Freestyle, herrer big air kvalik

06:45–08:50 Alpint, kvinner storslalom løp 2

09:30–11:05 Skøyter, kvinner 1500 m

09:40–11:55 Ishockey, kvinner

10:00–11:50 Skiskyting, kvinner 15 km

12:30–14:25 Kortbaneløp (skøyter), kvinner og herrer

12:45–14:45 Skihopp, mixad lag, normalbakke

12:50–15:40 Aking, kvinner heat 1 og 2

13:05–15:00 Curling, mixed doubles semifinaler

14:10–16:25 Ishockey, kvinner



Tirsdag den 8. februar

02:15–06:30 Kunstløp, herrer kort program

03:00–04:20 Freestyle, kvinner big air finale

03:40–05:30 Snowboard, damer og herrer parallellstorslalom kvalik

04:00–06:25 Alpint, herrer super-G

05:10–07:25 Ishockey, kvinner

07:05–09:00 Curling, mixed doubles bronsefinale

07:30–09:10 Snowboard, kvinner og herrer parallellstorslalom finale

09:00–10:35 Langrenn, damer og herrer sprint fristil kvalik

09:30–11:25 Skiskyting, herre 20 km

09:40–11:55 Ishockey, kvinner

11:30–13:05 Skøyter, herrer 1500 m

11:30–13:30 Langrenn, damer og herrer sprint fristil finale

12:50–15:30 Aking, damer heat 3 og 4

13:05–15:15 Curling, mixed doubles finale

14:10–16:25 Ishockey, kvinner



Onsdag den 9. februar

02:30–04:00 Snowboard, kvinner halfpipe kvalik

03:15–04:50 Alpint, kvinner slalom løp 1

04:00–05:20 Freestyle, herrer big air finale

04:00–05:25 Snowboard, kvinner snowboardcross kvalik

05:30–07:10 Snowboard, herrer halfpipe kvalik

06:45–08:40 Alpint, kvinner slalom løp 2

07:30–09:10 Snowboard, kvinner snowboardcross finale

09:00–09:55 Kombinert, herrer individuell normalbakke

09:40–11:55 Ishockey, herrer

12:00–14:40 Kortbaneløp, kvinner og herrer

12:00–12:50 Kombinert, herrer individuell 10 km

13:05–16:00 Curling, herrer

13:20–15:25 Aking, kvinner og herrer doubles

14:10–16:25 Ishockey, herrer



Torsdag den 10. februar

02:05–05:00 Curling, kvinner

02:30–06:40 Kunstløp, herrer fritt program

02:30–04:55 Skeleton, herrer heat 1 og 2

02:30–04:00 Snowboard, kvinner halfpipe finale

03:30–05:45 Alpint, herrer kombinert utfor

04:15–05:40 Snowboard, herrer snowboardcross kvalik

05:10–07:25 Ishockey, herrer

07:00–08:40 Snowboard, herrer snowboardcross finale

07:05–10:00 Curling, herrer

07:15–09:10 Alpint, herrer kombinert slalom

08:00–09:40 Langrenn, kvinner 10 km klassisk

09:40–11:55 Ishockey, herrer

12:00–13:30 Freestyle, mixed lag hopp

13:00–14:30 Skøyter, kvinner 5000 m

13:05–16:00 Curling, kvinner

14:10–16:25 Ishockey, herrer

14:30–15:50 Aking, lagstafett



Fredag den 11. februar

02:05–05:00 Curling, herrer

02:30–04:55 Skeleton, kvinner heat 1 og 2

02:30–04:00 Snowboard, herrer halfpipe finale

04:00–06:20 Alpint, kvinner super-G

05:10–07:25 Ishockey, herrer

05:10–18:25 Ishockey, kvinner kvartfinale

07:05–10:00 Curling, kvinner

08:00–09:45 Langrenn, herrer 15 km klassisk

09:00–11:10 Skøyter, herrer 10000 m

09:40–11:55 Ishockey, herrer

10:00–11:20 Skiskyting, kvinner 7,5 km sprint

12:00–14:00 Kortbaneløp, kvinner og herrer

12:00–13:10 Skihopp, herrer ind. stor bakke kvalik

13:05–16:00 Curling, herrer

13:20–15:50 Skeleton, herrer heat 3 og 4

14:10–16:25 Ishockey, herrer gruppespill

14:10–16:25 Ishockey, kvinner kvartfinale

Lørdag den 12. februar

02:05–05:00 Curling, kvinner

03:00–04:15 Snowboard, mixed lag, snowboardcross

05:10–07:25 Ishockey, herrer

05:10–07:25 Ishockey, kvinner kvartfinale

07:05–10:00 Curling, herrer

08:30–10:00 Langrenn, kvinner 4x 5 km stafett

09:00–10:45 Skøyter, kvinner og herrer

09:40–11:55 Ishockey, herrer

09:40–11:55 Ishockey, kvinner kvartfinale

10:00–11:25 Skiskyting, herrer 10 km sprint

12:00–15:40 Kunstløp, isdans rytmisk dans

12:00–13:45 Skihopp, herrer ind. stor bakke finale

13:05–16:00 Curling, kvinner

13:20–15:50 Skeleton, kvinner heat 3 og 4

14:10–16:25 Ishockey, herrer

Søndag den 13. februar

02:05–05:00 Curling, herrer

02:30–04:45 Bob, kvinner monobob heat 1 og 2

03:00–05:00 Freestyle, kvinner slopestyle kvalik

03:15–05:15 Alpint, herrer storslalom løp 1

05:10–07:25 Ishockey, herrer

06:45–09:00 Alpint, herrer storslalom løp 2

07:05–10:00 Curling, kvinner

08:00–09:55 Langrenn, herrer 4x 10 km stafett

09:40–11:55 Ishockey, herrer

10:00–10:50 Skiskyting, kvinner 10 km jaktstart

11:45–12:35 Skiskyting, herrer 12,5 km jaktstart

12:00–13:15 Freestyle, damer hopp kvalik

12:00–13:40 Kortbaneløp (skøyter), kvinner og herrer

13:05–16:00 Curling, herrer

14:00–15:55 Skøyter, kvinner og herrer

14:10–16:25 Ishockey, herrer



Mandag den 14. februar

02:05–05:00 Curling, kvinner

02:15–05:50 Kunstløp, isdans fridans

02:30–04:45 Snowboard, kvinner big air kvalik

02:30–05:00 Bob, kvinner monobob heat 3 og 4

02:30–04:00 Freestyle, kvinner slopestyle finale

05:10–07:25 Ishockey, kvinner semifinale

05:30–07:35 Freestyle, herrer slopestyle kvalik

06:30–08:45 Snowboard, herrer big air kvalik

07:05–10:00 Curling, herrer

12:00–14:00 Skihopp, herrer lag stor bakke

12:00–13:30 Freestyle, kvinner hopp finale

13:05–16:00 Curling, kvinner

13:05–15:45 Bob, herrer toer heat 1 og 2

14:10–16:25 Ishockey, kvinner semifinale



Tirsdag den 15. februar

02:05–05:00 Curling, herrer

02:30–03:50 Snowboard, kvinner big air finale

02:30–04:05 Freestyle, herrer slopestyle finale

04:00–06:10 Alpint, kvinner utfor

05:10–07:25 Ishockey, herrer sluttspill

06:00–07:20 Snowboard, herrer big air finale

07:05–10:00 Curling, kvinner

07:30–10:15 Skøyter, kvinner og herrer lagtempo finaler

09:00–09:55 Kombinert, herrer stor bakke

09:40–11:55 Ishockey, herrer sluttspill

10:00–11:30 Skiskyting, herrer 4x 7,5 km stafett

11:00–15:25 Kunstløp, kvinner kort program

12:00–12:50 Kombinert, herrer 10 km

12:00–13:15 Freestyle, herrer hopp kvalik

13:05–16:00 Curling, herrer

13:15–15:45 Bob, herrer toer heat 3 og 4

14:10–16:25 Ishockey, herrer sluttspill



Onsdag den 16. februar

02:05–05:00 Curling, kvinner

03:15–05:10 Alpint, herrer slalom løp 1

05:10–07:25 Ishockey, herrer kvartfinaler

06:45–08:50 Alpint, herrar slalom løp 2

07:00–09:15 Ishockey, herrer kvartfinaler

07:05–10:00 Curling, herrer

08:45–10:15 Skiskyting, kvinner 4x 6 km stafett

09:40–11:55 Ishockey, herrer kvartfinaler

10:00–11:30 Langrenn, kvinner og herrer teamsprint klassisk kvalik

12:00–13:20 Langrenn, kvinner og herrer teamsprint klassisk finale

12:00–13:30 Freestyle, herrer hopp finale

12:30–14:45 Ishockey, kvinner bronsefinale

12:30–14:45 Kortbaneløp (skøyter), kvinner og herrer

13:05–16:00 Curling, kvinner

14:30–16:45 Ishockey, herrer kvartfinaler



Torsdag den 17. februar

02:05–05:00 Curling, herrer

02:30–04:10 Freestyle, kvinner halfpipe kvalik

03:30–05:00 Alpint, kvinner kombinert utfor

04:30–05:15 Freestyle, kvinner skicross kvalik

05:10–07:55 Ishockey, kvinner finale

05:30–07:10 Freestyle, herrer halfpipe kvalik

07:00–08:30 Alpint, kvinner kombinert slalom

07:00–08:35 Freestyle, kvinner skicross finale

07:05–10:00 Curling, kvinner

09:00–09:40 Kombinert, herrer lag stor bakke

09:30–11:00 Skøyter, kvinner 1000 m

11:00–15:10 Kunstløp, kvinner fritt program

12:00–13:10 Kombinert, herrer lag 4x 5 km

13:05–16:00 Curling, herrer semifinaler



Fredag den 18. februar

02:30–04:00 Freestyle, damer halfpipe finale

04:45–05:30 Freestyle, herrer skicross kvalik

05:10–07:25 Ishockey, herrer semifinale

07:00–08:35 Skicross, herrar final

07:05–10:00 Curling, herrer bronsefinale

09:30–10:55 Skøyter, herrer 1000 m

10:00–10:55 Skiskyting, herrer 15 km fellesstart

11:30–14:45 Kunstløp, par kort program

13:00–15:15 Bob, kvinner toer heat 1 og 2

13:05–16:00 Curling, kvinner semifinale

14:10–16:25 Ishockey, herrer semifinale



Lørdag den 19. februar

02:30–05:05 Bob, herrer firer heat 1 og 2

02:30–04:00 Freestyle, herrer halfpipe finale

04:00–06:10 Alpint, lag

07:00–09:55 Langrenn, herrer 50 km fellesstart fristil

07:05–10:15 Curling, herrer finale

08:00–10:40 Skøyter, kvinner og herrer fellesstart

10:00–10:55 Skiskyting, kvinner 12,5 km fellesstart

12:00–15:10 Kunstløp, par fritt program

13:00–15:30 Bob, damer toer heat 3 og 4

13:05–16:00 Curling, kvinner bronsefinale

14:10–16:40 Ishockey, herrer bronsefinale



Søndag den 20. februar

02:05–05:20 Curling, kvinner finale

02:30–05:25 Bob, herrer firer heat 3 og 4

05:00–07:30 Kunstløp, oppvisning

05:10–07:45 Ishockey, herrer finale

07:30–09:40 Langrenn, kvinner 30 km fellesstart fristil

13:00–15:00 Avslutningsseremoni

Er det noen nye sporter i Vinter-OL 2022?

Det er ingen helt nye kategorier i årets Vinter-OL-program, men det finnes syv nye grener å se frem til:

Big Air (Freestyle), kvinner og herrer

Monobob (Bob), kvinner

Aerials (Freestyle), mixed

Skihopp, mixed

Snowboardcross (Freestyle), mixed

Kortbaneløp (Skøyter), mixed

Hvor arrangeres Vinter-OL 2022?

Beijing arrangerte som kjent sommerlekene i 2008. Dette er imidlertid første gangen Kina er vertsnasjon for vinterlekene, og med det blir også Beijing den første vertsbyen som har arrangert både sommer- og vinter-OL.



Både åpning- og avslutningsseremonien vil finne sted i det berømte «fuglereiret», offisielt Beijing National Stadium. Det finnes tre OL-byer som tas i bruk under lekene. Beijing, Yanqing og Zhangjiakou.

Når starter Paralympics 2022?

Paralympics 2022 arrangeres rett etter at Vinter-OL er over. Evenementet skal etter planen starte den 4. mars, varer i en drøy uke og avsluttes den 13. mars.

Kommer det til å være tillatt med tilskuere under Vinter-OL 2022?

Kinesiske myndigheter har uttalt at det for allmennheten ikke vil være mulig å kjøpe billetter til OL-konkurransene. Arrangørene vil istedenfor invitere utvalgte tilskuere, som kan følge med på prestasjonene fra tribuner og snødekte arenaer.



Hvor mange som blir invitert, og hvor mange tilskuere som vil være tillatt har ikke blitt kommunisert.