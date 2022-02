Slik ser du Super Bowl LVI 2022: Bengals vs. Rams, sendedato, TV-kanaler, livestrøm, pauseshow, spådommer

Tigerne fra Cincinnati skal bryne seg på det hardtslående og stjernespekkede laget fra LA når det skal avgjøres hvem som får det gjeveste trofeet innen amerikansk fotball i 2022: den skinnende Vince Lombardy-pokalen. Dette er kampen som hvert år skaper TV-historie, udødeliggjør spillere og løfter lag til legendestatus. Les videre for å få med deg alt du trenger å vite om Super Bowl 2022 og hvordan du kan strømme arrangementet, uansett hvor du befinner deg den 13. februar.

Super Bowl LVI 2022 Dato: 13. februar, 2022 Kampstart (omtrentlig): 00:30 (norsk tid) Arena: SoFi Stadium, Inglewood, California Norsk TV-kanal: V4 (tidligere kjent som Viasat 4) Strøm på nett: Viaplay Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Cincinnati kranglet seg til finalekampen med et utrolig comeback mot Kansas City Chiefs, som har dominert i playoff-perioden de siste par sesongene.



The Bengals var et av de dårligste lagene i NFL i fjor, men inspirert av quarterback Joe Burrow (som for øvrig bare har vært to år i NFL) og nykommeren Ja'Marr Chase (wide receiver) har laget tatt enorme skritt, og etablert seg som et lag de største navnene har problemer med å takle.



Apropos, LA Rams har satset stort denne sesongen. Laget har oppgradert med superstjernen Odell Beckham Jr. (WR), tre ganger All-Pro LB Von Miller og veteran-quarterbacken Matthew Stafford, i et ufortrødent forsøk på å vinne tittelkampen i år.



Det har vært en broket historie frem mot målet, men laget ser ut til å ha truffet formen på riktig tidspunkt, og nå som Super Bowl 56 skal spilles på SoFi Stadium har laget fordelen med å spille på hjemmebane.



Super Bowl handler selvsagt om mer enn bare det som skjer i de fire omgangene. Senere i artikkelen kan du lese mer om hvordan du ser Super Bowl 2022, og hva som forventes av pauseshowet under den 56. tittelkampen.

Når er Super Bowl 2022? Dato og tidspunkt Datoen Super Bowl LVI (56) spilles på er søndag den 13. februar 2022. Merk at selve kampen antakeligvis starter rett over midnatt i Norge, så om du vil se den live, så må du belage deg på å sitte oppe natt til søndag.



Det nøyaktige klokkeslettet kampen settes i gang har ikke blitt formelt offentliggjort ennå, men det er nærmest garantert at det er snakk om 15:30, lokal tid i USA (PST.)



Det vil med andre ord si at vi i Norge bør benke oss foran skjermen senest 00:30 om vi vil ha med oss kampstart. Merk også at man i Norge sender fra studio fra klokka 23:15 den 13. februar.

Hvilken TV-kanal går Super Bowl 2022 på? I USA er det kringkastingsselskapene CBS, Fox og NBC som rullerer på rettighetene til Super Bowl hvert år, og i tilfellet Super Bowl 55 og 56 byttet NBC og CBS på rettighetene.



I Norge er det NENT-gruppen som har rettighetene til Super Bowl, hvilket i praksis vil si at man kan velge å se showet enten på TV-kanalen V4 (Viasat 4) eller via strømmetjenesten Viaplay.

Slik ser du Super Bowl 2022 i Norge

Det er NENT-gruppen som har rettighetene til Super Bowl 2022, og hvis du har lineærtilgang kan du følge showet på V4 (Viasat 4) fra klokken 23:15, søndag den 13. februar. Selve kampen begynner rett over midnatt.



Hvis du vil strømme Super Bowl LVI bruker du strømmetjenesten Viaplay og pakken Viaplay Total, som inkluderer sport. Denne koster 329 kroner i måneden.

Slik ser du Super Bowl 2022 uansett hvor du befinner deg

Det er mange land som sender Super Bowl 2022 på lokale TV-stasjoner, men det er ikke alltid like lett å få tilgang til et TV-apparat som står innstilt på riktig kanal. Hvis du vil strømme på nett fra utlandet og få tilgang til de norske sendingene kan bruk av en VPN-tjeneste være løsningen.



VPN-tjenester lar deg forsere de digitale grensene og få tilgang til norske strømmetjenester, samtidig som du får ekstra sikkerhet og forbedret personvern med på kjøpet. Det kan være godt å ha om man ofte er på reisefot.



Bruk en VPN-tjeneste hvis du vil strømme Super Bowl 2022, uansett hvor du befinner deg.

ExpressVPN

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det.

Slik bruker du en VPN-tjeneste

For å bruke en VPN-tjeneste følger du disse tre enkle stegene.



1. Last ned og installer VPN-programvaren: Vår testvinner er som sagt ExpressVPN



2. Kople deg til en passende lokasjon/server: Åpne VPN-applikasjonen og velg hvilket land du vil kople deg til.



3. Gå inn på strømmetjenestens livestrøm: Ønsker du å se de norske OL-sendingene går du altså til Discovery+.

Alt du trenger å vite om Super Bowl 2022

Super Bowl 56 finner i 2022 sted på SoFi Stadium i Inglewood, California, søndag den 13. februar.



Pågående bygningsarbeid forhindret at de fantastiske fasiliteten kunne fungere som vert for fjorårets evenement, og mange håper i år at stadion kan pakkes full av de mest ihuga tilhengerne av amerikansk fotball.



SoFi har 70 000 seter, men kan ta opptil 100 000 tilskuere, om det trengs.



SoFi Stadium er selvsagt også Los Angeles Rams' hjemmebane, så vi skal ikke se bort i fra at det blir litt ekstra stemning om lokallaget får inn en touchdown.

Super Bowl 2022, pauseshow: hvilke artister er på scenen under Super Bowl LVI?

The Weeknd, som ble kimen til tusenvis av memes og som til tider nærmest legemliggjorde Kansas City Chiefs, var fjorårets største snakkis, og i år vil rap og R&B-storhetene Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige og Snoop Dogg stå for underholdningen under Super Bowl 2022-pauseshowet.



Det er et knippe megastjerner som få kan overgå, og kommer antakeligvis til å skape flere overskrifter enn selve kampen.

Super Bowl 2022: spådommer

Begge lagene med høyest seed-ranking var ute av dansen svært tidlig i prosessen, i en oppkjøring som vært overlesset med sjokkartede hendelser.



Kansas City Chiefs slo Buffalo Bills i en av de mest spektakulære kampene i playoff-historien, før Cincinnati Bengals samme dem på plass etter å ha karnøflet AFC-topp-seedede Titans.



LA Rams, på sin side, tok innersvingen på regjerende mestre Buccaneers, hvilket kan ha hatt en finger med i spillet når superstjernen Tom Brady pensjonerte seg, og brøt til slutt 49ers-forbannelsen, som hadde vært en torn i lagets side i lange tider.



Det er over to år siden de to lagene møttes, hvilket betyr at det ikke finnes noen fersk statistikk vi kan analysere, men i utgangspunktet virker det som om Cincinnati Bengals er den perfekte motstander for Los Angeles Rams.



Den labre beskyttelsen Joe Burrow har fått fra den offensive linjen i det siste kommer til å fremstå som en gavepakke for Von Miller o Aaron Donald, mens Jalen Ramsey er en av de få CB-ene som klarer å holde styr på Ja'Marr Chase.

Cincinnati Bengals: trener

Zac Taylor har vært hovedtrener for Cincinnati Bengals siden februar 2019. Bengals vant bare seks av kampene i Taylors to første sesonger bak roret, men tålmodigheten har båret frukter. Hans foregående rolle var som quarterback-trener hos Los Angeles Rams.

Los Angeles Rams: trener

Sean McVay har vært hovedtrener for Los Angeles Rams siden januar 2017, da han plutselig ble berømt i kraft av å være den yngste hovedtreneren i NFL-historien. I den aller første sesongen som trener ble han utnevnt NFL Coach of the Year, og har bare bommet på playoff-vinduet én gang siden den gang.

Cincinnati Bengals: quarterback

Joe Burrow var førstevalget i NFL draft-prosessen i 2020, men en lovende førstesesong ble avbrutt av en grusom kneskade, der både fremre og indre korsbånd i venstre kne røk. Han var tilbake til sesongstart i inneværende sesong og har vært urovekkende god, selv om det kan være småskummelt å se på 25-åringens bråkjekke eskapader i etterkant av skaden.

Los Angeles Rams: quarterback

Cincinnati Rams byttet Jared Godd og to andre spillere i førsterunden av draft-prosessen i 2022 og 2023 med Matthew Stafford i forkant av inneværende sesong, noe som har fungert godt for begge involverte parter. 33-åringen har lenge vært en av NFLs mest undervurderte quarterback-spillere, siden han nærmest har ligget i dvale hos uheldige Detroit Lions. Med toppspillere rundt seg har han bevist at han hører hjemme i rampelyset.

Cincinnati Bengals: historie og statistikk

Cincinnati Bengals gjorde seg ferdig med den vanlige sesongen med 10–7, nok til å vinne AFC North for første gang siden 2015. Før seieren over Las Vegas Raiders i Wild Card-runden i januar hadde laget ventet på en seier i playoff-sesongen i 31 år.



Laget har vært i Super Bowl to ganger tidligere, men ble slått av 49ers begge gangene.

Los Angeles Rams: historie og statistikk

The Rams endte opp med 12 seiere og 5 tap i den vanlige sesongen, hvilket resulterte i førsteplass i NFC West for første gang siden 2018. Dette er det andre laget som noensinne har spilt Super Bowl på hjemmebane, etter at Tampa Bay Buccaneers tok hjem pokalen på egen grunn i fjor.



De har vært i Super Bowl fire ganger tidligere, og løftet Vince Lombardi-trofeet én gang, i år 2000.

Super Bowl LV: Hvem vant Super Bowl 55?

Hvem andre enn Tom Brady? Superstjernen vant sin syvende Super Bowl-ring og ble tildelt tittelen Super Bowl MVP for femte gang da han ledet sitt nye lag, Tampa Bay Buccaneers, til en ettertrykkelig seier over de (den gang) regjerende mestrene Kansas City Chiefs.



Kampen, som Brady spilte på hjemmebane, var en særdeles ensidig affære som overrasket mange. Det topprangerte laget fra Kansas City taklet den store scenen dårlig og klappet fullstendig sammen mot the Bucs.



Patricl Mahomes' skrale offensive linje gjorde at QB-ene kontinuerlig var utsatte, og mottakerne var ikke å finne – bevis på at alt kan skje i amerikansk fotball. Ingenting er satt.