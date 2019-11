Selv RTX 2080 Ti sliter med «Red Dead Redemption 2» i 4K

«Red Dead Redemption 2» er nå ute til PC, og selv om det ikke har spesielt store krav til maskinvare, bortsett fra hvor mye harddiskplass det spiser, er det slik at om man vil ha høy bilderate ved 4K-oppløsning med alle innstillingene satt til «high» – vel, det er ikke mulig selv med et GeFore RTX 2080 Ti.



Samtidig som Nvidia gav ut sin nye såkalte Game Ready Driver, som er optimalisert for «Red Dead Redemption 2», delte selskapet noen interessante detaljer om hvor krevende spillet er ved forskjellige oppløsninger, om man er ute etter å kjøre det i 60 bilder i sekundet.

Ved å bruke spillets innebyggede ytelsestest fant Nvidia ut at ved såkalt 4K-oppløsning er det faktisk mulig å nå 60 FPS, men bare om man bruker flaggskipet GeForce RTX 2080 Ti – og man er nødt til å sette noen av innstillingene ned til «medium». Med andre ord, hvis man setter alle innstillinger til det «high» vil man ikke konstant ligge over 60 FPS, selv med denne ekstreme GPU-en.



Nvidia observerer: «Hvis det er slik at du likevel ønsker å kjøre spillet med høyeste innstillinger i 4K med 60 FPS kan man vurdere å ta i bruk vår nye oppskalering- og skarphetsteknologi til å oppskalere spillet til 4K fra 3264 x 1836 eller 2880 x 1620. På denne måten får man en dugelig ytelsesforbedring og bare en minimal reduksjon i bildeklarhet.»

Husk likevel at «high» ikke engang er den høyeste innstillingen i «Red Dead Redemption 2» på PC – man har også en «ultra»-innstilling for alle de nesten 40 grafikkelementene man kan leke seg med.



Hva disse innstillingene kommer til å gjøre med skjermkortet ditt er det nesten skummelt å tenke på.

Poetry in motion?

Når det er sagt, så kan det være verdt å sette på bremsene litt. Sannsynligheten er stor for at det å skru noen av innstillingene ned fra «high» til «medium» (eller enda lavere) antageligvis kommer til å gi en store hopp i ytelse uten at man nødvendigvis kommer til å merke den helt store forskjellen i visuell kvalitet. Særlig ikke når man faktisk spiller spillet og alt er i bevegelse.



I praksis er det å si at man kan kjøre spillet med alle innstillingene på «high» handler mer om skrytefaktoren enn om faktisk å ha en merkbart bedre kvalitet når det gjelder spillopplevelsen i «Red Dead Redemption 2».



Og, som Nvidia påpeker, det er også mulig å ta en «omvei» ved å oppskalere, selv om man får en «minimal reduksjon» i skarpheten i bildet.

Likevel kan det ikke være mye tvil om at dette er et fryktelig tungt spill hvis du virkelig er ute etter å presse alle detaljer ut av 4K-oppløsningen.



Hva så med mer vanlige oppløsninger? Nvidia anbefaler GeForce RTX 2060 om man skal kjøre 1080p og vil ha 60 FPS (eller mer) og alle innstillinger satt til «high.»



Ved 1440p kan samme bilderate oppnås ved å bruke RTX 2070 Super. Naturlig nok anbefaler ikke Nvidia noen kort fra AMD, men et Radeon RX 5700 er utvilsomt det man bør ta sikte på, om man vil ha noe fra de røde som tilsvarer 2060 når man prøver å få til 1080p og 60 FPS med innstillingene satt til «high.»

Hvis du lurte, Rockstars anbefalte (altså, ikke minimumskravet) grafikkort i de offisielle spesifikasjonene er Nividias GeForce GTX 1060 og AMD Radeon RX 480. Man kommer selvsagt ikke i nærheten av stabile 60 FPS med disse kortene i 1080p uten å skru ned detaljnivået kraftig ned fra «high»-innstillingene.