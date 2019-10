Samsung ruller ut feilretting for fingeravtrykkleseren i Galaxy S10 og Note 10

Da det nylig ble oppdaget at Samsung Galaxy S10-telefoner kan låses opp av et hvilket som helst fingeravtrykk så lenge en bestemt type skjermbeskytter er på plass på telefonen, lovet det sør-koreanske selskapet at en feilretting skulle kommer veldig snart.

Det løftet ser det ut til at de holder, for de ruller nå ut en oppdatering som skal løse problemet. Oppdateringen er allerede tilgjengelig i Sør-Korea, og det er ventet at snart også blir tilgjengelig i resten av verden.

Den seneste generasjonen av Galaxy-telefoner bruker en ultrasonisk skanner i skjermen til å lese fingeravtrykk. En av fordelene med dette er at den skal kunne lese fingeravtrykket ditt selv når du er skitten eller våt på hendene, men dette har samtidig også brakt med seg problemer.

En britisk S10-eier opplevde nemlig at hun kunne låse opp telefonen med venstre tommel – en finger som ikke var registrert på telefonen – og det viste seg at årsaken var skjermbeskyttelsesbelegget hun hadde på telefonen. Det viste seg også at mannen hennes kunne låse opp telefonen hennes like lett, og det samme skjedde også da den samme skjermbeskytteren ble satt på en annen S10-telefon.

Den foreløpige løsningen

Samsung oppfordrer nå alle brukere til å slette alle registrerte fingeravtrykk, og legge dem inn på nytt uten skjermbeskytter på skjermen. Problemet skal nemlig være at telefonen oppfatter den ujevne innsiden av enkelte typer silikonbeskyttelsesbelegg som selve fingeravtrykket, og godkjenner dermed opplåsing hver gang denne flaten trykkes ned.

Android Central melder at flere britiske banker har svartelistet Samsung Galaxy S10 og Galaxy Note 10 fra å brukes til betaling på grunn av dette problemet, og dette vil nok også undersøkes nærmere selv etter at feilrettingen er rullet ut.

Oppdatering er altså på vei, og i mellomtiden anbefaler vi deg å slette fingeravtrykkene dine, og bruke en alternativ innloggingsform som ansiktsgjenkjenning eller den gode, gamle PIN-koden.