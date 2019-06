Samsung og AMD samarbeider om å bringe Radeon-grafikk til mobiler

Den siste tiden har vi sett en rekke rykter om at Samsung jobber med en gaming-telefon som skal gjøre bruk av selskapets egen smarttelefon-GPU, men vi har ikke hørt noe fra offisielt hold om verken telefonen eller grafikkbrikken som skal brukes.

I dag har imidlertid Samsung annonsert at de går inn i et flerårig strategisk samarbeid med teknologigiganten AMD, og målet er å utvikle grafikkbrikker for Samsungs telefoner.

Mer spesifikt er det AMDs Radeon-arkitektur – fra før brukes med stor suksess både i PC-er og dagens spillkonsoller – som blir lisensiert til Samsung «for bruk i mobile enheter, deriblant smarttelefoner, og andre produkter som komplementerer AMDs produktutvalg.

Hva kan det bety i praksis?

Radeon-navnet forbindes gjerne med lavt strømforbruk og høy ytelse og vi vil anta at dette samarbeidet vil resultere i at disse prosessorene vil bygges inn i Samsungs fremtidige Exynos-brikker, men de to selskapene har ikke sagt noe om spesifikke produkter som vil bli resultat av samarbeidet.

Det vi imidlertid kan anta, er at Radeon-teknologien, i hvert fall teoretisk, vil kunne bringe med seg kraftigere grafikkprosessering i kombinasjon med lavere batteriforbruk.

Det vil også kunne resultere i at rimeligere telefoner får bedre grafikkytelse, mens flaggskipmodellene vil kunne kjøre enda mer krevende spill og simuleringer.

Vi har ikke hørt noe om når vi kan forvente å se disse GPU-ene i Samsung-telefoner, men i og med at arbeidet med å tilpasse AMDs brikker til smarttelefoner sannsynligvis er ganske omfattende, vil vi anta at dette ligger et stykke inn i fremtiden.