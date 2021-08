Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Fold 2 – hva er nytt?

Samsung har presentert tredje generasjon av sin brettbare luksustelefon, Samsung Galaxy Z Fold 3. Det store spørsmålet er om det er verdt å oppgradere fra Samsung Galaxy Z Fold 2.



Vi var store tilhengere av fjorårets Z Fold 2, og vi tok såpass i at vi ved lansering sa at «dette er den eneste brettbare telefonen du burde vurdere å kjøpe.» Samtidig var det ingen tvil om at telefonen hadde sine mangler.



Vi har bare såvidt fått kommet i gang med å bli kjent med Samsung Galaxy Z Fold 3, så en fullstendig sammenligning må vente, men i det følgende vil du få greie på hvordan de to Z Fold-modellene skiller seg fra hverandre når det gjelder spesifikasjoner.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Fold 2 price and availability

Lanseringsdatoen til Samsung Galaxy Z Fold 3 er fredag den 27. august i Norden, og 256 GB-varianten av telefonen kan kjøpes for 19 490 kroner. Vil du ha 512 GB lagringsplass må du ut med 20 490 kroner.



Samsung Galaxy Z Fold 2 kom i butikkene i september 2020, og dengang gikk den for 29 990 kroner (for 256 GB lagring.)



Som du ser har Galazy Z Fold 3 en langt snillere pris ved lansering, men den er likevel på ingen måte billig. Det er også verdt å nevne at Galazy Z Fold 2 nå kan fås langt rimeligere enn ved lansering. Den har faktisk vært helt nede og snust på 12 000 kroner, men per nå koster den omlag 15 000.

Design

Samsung har ikke forandret stort når det gjelder designet med Galaxy Z Fold 3. Ikke at det er noe som trekker nevneverdig ned, siden Galazy Z Fold 2 var (og fortsatt er) en unik telefon kontra hva konkurrentene tilbyr.



Galazy Z Fold 3 er så vidt mindre enn sin forgjenger. Bretter man den ut er den en halv millimeter tynnere, med sine 6,4 mm, og en hel millimeter kortere (158,2 mm.)



Den er også 11 gram lettere, men siden totalen er på 271 gram, så er ikke Samsung Galazy Z Fold 3 noen smågutt. Dette er langt tyngre enn noen annen ikke-brettbar mainstream-telefon på markedet.



Den største forandringen i designet er imidlertid ikke en beskjeden krymping av telefonen, men at den nå har fått IPX8-sertifisering. Dette betyr at Galazy Z Fold 3 tåler vann langt bedre enn Fold 2.

Teoretisk sett kan den ligge på 1,5 meters dybde i opptil 30 minutter, mens Galaxy Z Fold 2 ikke var vannbestandig overhodet. Samtidig kan vi nevne at denne sertifiseringen ikke innebærer noen form for støvbestandighet, hvilket ikke er spesielt overraskende, gitt at det er snakk om såpass mange bevegelige deler i hengselsystemet.



Apropos hengslene, disse har fått en aldri så liten overhaling i Samsung Galaxy Z Fold 3. Materialene er mer solide, og toleransenivåene forbedret.



Selv om begge hovedskjermene toppes av et lag med myk plastikk, så bruker Galaxy Z Fold 3 mer standhaftige materialer, noe som gir selskapet muligheten til å støtte S Pen – en av de store savnene i Galaxy Z Fold 2.



De eksterne skjermene, på sin side, er dekket av Gorilla Glass Victus.

Display

Ellers har ikke Samsung rotet alt for mye med de to hovedskjermene i Galaxy Z Fold 2, men det er ett unntak, noe vi kommer tilbake til om et øyeblikk.



Når det gjelder selve panelet, så er dette det samme som satt i forgjengeren. Det måler 7,6 tommer, har en oppløsning på 1768 x 2208, og er av typen brettbart Dynamic AMOLED 2X. Som før er oppdateringsfrekvensen på 120 Hz. Det er med andre ord like stort og imponerende som det var i fjor, og det skorter dermed fortsatt litt på pikseltettheten, som er på 373 PPI.



Det som dog har forbedret seg er beskyttelsen på den sekundære skjermen som sitter utenpå telefonen, som vil måtte tåle omtrent samme mengde juling som andre telefonskjermer når enheten er sammenklappet. Dette er et AMOLED-panel på 6,2 tommer, og ligner ellers mye på den hårfint større 6,23-tommersskjermen som satt i Galaxy Z Fold 2. Sekundærskjermene i de to telefonene har nesten de samme oppløsningene også: 832 x 2268 i Z Fold 3 og 816 x 2260 i Z Fold 2.

Det nye er at skjermen på utsiden av Galazy Z Fold 3 i år har fått en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, hvilket gjør at den konkurrerer godt med alle de andre flaggskipene i Android-segmentet.



Som vi nevnte tidligere har Galaxy Z Fold 3 også fått støtte for S Pen, hvilket er første gang i telefonseriens historie. Det er ikke helt uten forbehold, siden Samsung har laget en helt egen Fold-spesifikk S Pen til bruk med den nye modellen, som skal være snillere i møte med det mye materialet utenpå hovedskjermen(e).



Denne nye S Pen-modellen følger ikke med telefonen, og det er synd at Samsung ikke klarte å få plass til pennen i selve chassiset på telefonen – særlig gitt nyheten om at Galaxy Note-serien nå, på ubestemt tid, ikke vil være tilgjengelig. Vi er likevel glade for at vi nå kan bruke S Pen sammen med Z Fold 3, siden Samsungs styrepinne virker som skaft for de brettbare telefonene.

Camera

En av de største aberne med Samsung Galaxy Z Fold 2 var at kameraene bare var helt greie. Betaler man nærmere 30 000 kroner for en telefon, så skulle det bare mangle at man forventer det beste av de beste når det gjelder alle komponenter, og det var simpelthen ikke tilfellet med forgjengeren.



De dårlige nyhetene er at Galaxy Z Fold 3-kameraene later til å være nær sagt identiske med de som sitter i Z Fold 2. Nok en gang så må vi klare oss med tre relativt beskjedne kameraer på baksiden, alle på 12 MP.



For å være pinlig nøyaktig så er det altså snakk om et hovedkamera på 12 MP og f/1,8, et ultravidvinkelkamera på 12 MP og f/2,2 samt et telefotokamera på 12 MP og f/2,4, som klarer relativt lusne 2x optisk zoom.



Hvis Z Fold 2 er noe å gå etter, så kommer Z Fold 3 til å ta helt greie bilder – men det er ikke noen Samsung Galaxy S21 Ultra vi har å gjøre med her.



En langt mer interessant forbedring finner vi i selfiekameraet i hovedskjermen – og når vi sier i hovedskjermen, så mener vi faktisk i hovedskjermen. Her finnes intet tradisjonelt Z Fold 2-aktig selfiekamera på kanten, som forresten gjorde skjermplassen mindre enn nødvendig, men et kamera som sitter plassert under selve skjermen.

Det er ikke fullstendig usynlig, og du vil antageligvis merke en rar rund flekk som er litt uklar på høyre side av de(n) indre skjermen(e) når de(n) er i bruk. Dette er også snakk om et ganske beskjedent kamera, på 4 MP og f/1,8 (kontra 10 MP-selfiekameraet som var å finne i Galaxy Z Fold 2.)



Glem før øvrig ikke at du kan bruke hovedkameraet til selfier, siden du kan bruke skjermen utenpå telefonen som søker. Det er dermed ikke noen krise at selfiekameraet ikke er det helt store. Og om du ønsker å gå tradisjonelt til verks, så kan du også bruke selfiekameraet på utsiden av telefonen, også dette på 10 MP.

Specs and performance

Når det gjelder prosessoren, så er dette snakk om et ganske vanlig generasjonshopp fra en Snapdragon 865+ til en Snapdragon 888 (etterfølgeren til førstnevnte.)



Begge modellene (256 GB og 512 GB) har 12 GB RAM som prosessorene kan boltre seg på.



I både den foregående modellen og i årets modell hadde man muligheten til å kjøpe varianter med 256 GB intern lagring, og selv om 512 GB-modeller av Z Fold 2 også ble lansert, var ikke disse spesielt enkle å få fatt på. Vi regner dog med at dette kommer til å forbedre seg med Z Fold 3.



Dessverre får vi heller ikke i år noen microSD-kortleser. Dog, hvis Galaxy Z Fold-serien ønsker å erstatte Galaxy Note, så vil en fremtidig støtte for eksternt minne være ønskelig.



Battery

Batteriet i Samsung Galaxy Z Fold 3 har krympet en smule kontra det som satt i Galaxy Z Fold 2, det har gått fra 4500 mAh til 4400 mAh.



Selvfølgelig har den nye telefonen en langt mer effektiv prosessor, så vi håper at modellen i praksis kommer til å ha en lignende batteritid, om ikke bedre.



I våre tester av Galaxy Z Fold 2 klarte vi aldri å få til mer enn én full dag med bruk når brukte en oppdateringsfrekvens på 60 Hz. Satte vi frekvensen opp til 120 Hz følte vi at vi befant oss litt for ofte på rødt batteriikon.



Med tanke på at selv skjermen på utsiden av Galaxy Z Fold 3 nå kjører i 120 Hz, så er det kanskje ikke så rart at vi er noe bekymret over batteritiden. Vi satser på at Samsung ikke har ligget på latsiden når det gjelder optimalisering.



Ladeprosessen fungerer på samme måte som før, med andre ord yter den 25 watt med kabel og 11 watt trådløst. Ingen av delene konkurrerer spesielt godt med de beste modellene på markedet.

Takeaway

Det er fortsatt for tidlig å dra noen endelige konklusjoner, men med det vi vet i mente, så tyder ting på at Samsung Galaxy Z Fold 3 er en verdig oppgradering kontra forgjengeren Samsung Galaxy Fold 2 – selv om forbedringene er noe forsiktige.



Designet, som er relativt likt, har blitt forfinet og mer solid. Ytelsen har tatt et generasjonshopp i rikitg retning, og den ytre skjermen har fått 120 Hz-oppgraderingen som gjør at den legger seg på det nivået vi forventer av en toppmodell i 2021.



Det er også flott å se at S Pen endelig får plass i Fold-familien, men vi skulle gjerne ønske at støtten fikk litt mer fokus. Vi er også fornøyde med at Samsung firer såpass mye på prisen.



Vi har en del presserende spørsmål når det gjelder batteritiden og mangelen på substansielle kameraoppgraderinger, men det vi har sett av telefonen hittil tyder på at Galaxy Z Fold-konseptet går i riktig retning.