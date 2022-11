Samsung Galaxy S23 ventes å dukke opp første uke i februar 2023

De fleste ryktene vi så langt har hørt om Samsung Galaxy S23 (Åpnes i ny fane) peker mot en lansering i februar 2023, men med en ny melding er det kommet flere detaljer. Åpenbart vil dette mobilflaggskipet dukke opp i begynnelsen av februar.

Ifølge den sørkoreanske forhandleren Chosun (Åpnes i ny fane) (via SamMobile (Åpnes i ny fane)) er lanseringen planlagt til den «første uken» i februar 2023. Men ettersom måneden begynner på en onsdag, er det uklart om dette betyr før den første helgen eller i løpet av de syv første dagene.

Meldingen fortsetter med at Samsung planlegger et fysisk arrangement for avdukingen av Galaxy S23-serien i San Francisco. Det blir i så fall Selskapets første fysiske lanseringsarrangement siden 2020 (av åpenbare, pandemiske årsaker).

Noen dager tidligere

Ytterligere opplysninger knyttet til dette ryktet, er at SAmsung S23-modellene vil være tilgjengelige i handelen fra 17. februar. «Hard konkurranse» skal angivelig være årsaken til at Samsung vil ha ut disse enhetene så raskt som mulig.

Hvis du har usedvanlig god hukommelse, vet du at mobilene i Samsung Galaxy S22 (Åpnes i ny fane)-serien først ble avduket onsdag 9. februar 2022. Dermed later det til at den neste generasjonen av Samsungs toppmobiler vil komme noen få dager tidligere.

Resten av meldingen avslører ikke så mye som ikke allerede har kommet frem gjennom andre rykter, men det er uansett spennende med en såpass presis spådom om lanseringsdatoen. Hvis du gleder deg til Samsung Galaxy S23-serien, er det bare å merke av tidspunktet i kalenderen.

Holder seg til skjemaet

Nå for tiden lanseres de store mobilflaggskipene på omtrent samme tidspunkt hvert år. Det gjør det enklere for forbrukerne å planlegge i forveien og gjør seg klare for en ny mobiloppgradering – særlig hvis de har tenkt å bytte merke.

Selv om meldinger tyder på at Samsung vil slippe sin nye Galaxy S23-serie litt tidligere enn normalt for å øke salget, er likevel lanseringsvinduet temmelig likt det til Galaxy S22. Galaxy S21 (Åpnes i ny fane)-serien ble faktisk avduket så tidlig som i januar 2021, mens Galaxy S20 (Åpnes i ny fane)-mobilene gjorde sitt inntog i februar 2020.

Man kan vanligvis stole på Apple når det gjelder lanseringstidspunkter. September pleier å være måneden for nye iPhone-modeller, selv om iPhone 12 (Åpnes i ny fane) ikke meldte sin ankomst før i oktober 2020 på grunn av leveranseproblemer knyttet til pandemien.

Det er ikke bare forbrukerne som har nytte av at produktene kommer på forutsigbare tidspunkter. Det kommer også produsentene til gode, slik at de kan planlegge lanseringene slik at de får konkurransefortrinn. Men det vil uansett være kvaliteten til Galaxy S23-serien som avgjør om den blir en suksess eller ikke, og ikke lanseringsdatoen.