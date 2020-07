Samsung Galaxy Note 20 og mye mer i ny video

The successor to the Note 10 (above) has been teased by Samsung

Vi venter oss virkelig at Samsung skal avduke Galaxy Note 20 under deres Unpacked 2020-begivenhet 5. august. Nå har selskapet mer eller mindre bekreftet av vi vil få se telefonen der. Og de frister oss dessuten med fire andre enheter som også vil avdukes.

I en ny forhåndsreklamevideo for begivenheten kan man skjelne silhuettene av fem enheter, og det er ganske tydelig hvilke enheter dette er.

Lengst til høyre i bildet, som du kan se nedenfor, ser du en telefon med en pekepenn, noe som tydelig viser at det handler om en Samsung Galaxy Note 20 (som trolig vil komme på markedet sammen med Samsung Galaxy Note 20 Ultra).

Til venstre for den, ser vi noe som kan være to vinklede telefoner, men som trolig heller er én telefon med en foldbar skjerm. Da tenker vi spesifikt på Samsung Galaxy Fold 2 (eller Samsung Galaxy Z Fold 2, som rykter hevder den skal hete), en telefon man også venter at vil bli avduket ved denne begivenheten.

Mange rykter peker på at også Samsung Galaxy Watch 3 vil dukke opp her, og vi er temmelig sikre på at det er denne kroppsnære enheten man ser til venstre for Galaxy Fold 2. Det er imidlertid verdt å merke seg at det også kan være snakk om Samsung Galaxy Watch Active 3 i stedet.

Til venstre for den igjen ser vi noe som minner mistenkelig om et ladeetui for trådløse øretelefoner, noe som virker fornuftig, ettersom det også går rykter om Samsung Galaxy Buds Live.

Og til slutt, over Watch 3 og Buds Live, ser man en rektangulær form. Dette er trolig et nettbrett. Det har versert mange rykter om Samsung Galaxy Tab S7, og det er trolig denne det handler om her. Ryktene sier at den vil komme på markedet sammen med Galaxy Tab S7 Plus.

Vi har tidligere forutsett at disse enhetene ville bli kunngjort 5. august – helt siden Samsung bekreftet at fem nye enheter ville bli avduket. Her er det altså ingen egentlige overraskelser, men denne videoen må nærmest betraktes som en bekreftelse.

Videoen viser ikke noe mer, men det er ikke lenge til 5. august, så snart får vi stifte nærmere bekjentskap med all den nye teknologien fra Samsung. TechRadar vil dekke begivenheten, så kom tilbake senere og få innsikt i alle detaljene.

Samsung Galaxy S20 Lite kan også få sin lansering snart

