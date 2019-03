Samsung Galaxy Note 10 kan få en kjempeskjerm på 6,66 tommer

Samsung Galaxy Note 9 ble nylig lansert, med en stor 6,4-tommers skjerm, men rykter går allerede om Samsung Galaxy Note 10 og de sier blant annet at den kan få en enda større skjerm.

Ifølge kilder i «elektronikkbransjen» som The Bell har snakket med, vil Samsung Galaxy Note 10 få en skjerm på 6,66 tommer. Samsung later til å ha bestemt seg for denne størrelsen tidlig i oktober, og har allerede levert spesifikasjonene til Samsung Display (deres leverandør av OLED-skjermer).

Ettersom det ennå er nesten et år til den sannsynlige lanseringen av Galaxy Note 10, vil vi ta dette med en stor klype salt. Og selv om det er sant, er det fullt mulig for Samsung å ombestemme seg før masseproduksjonen begynner.

Større enn Apple

Uansett, ryktet er ikke urimelig. Størrelsen på mobilskjermene har økt jevnt de seneste årene, og når iPhone XS Max med sin 6,5-tommers skjerm overgår Galaxy Note 9, er det godt mulig at Samsung har et ønske om igjen å plassere seg på toppen.

Overraskende nok er ikke dette det første ryktet vi har hørt om Samsung Galaxy Note 10. Tidligere rykter har hevdet at telefonen har kodenavn «Da Vinci» – noe som kan indikere at S Pen får noen oppgraderinger.

Vi regner med å få høre mange flere rykter før vi kommer til lanseringen, og før den tid kan vi glede oss til lanseringen av Galaxy S10 som er Samsungs neste flaggskip.

Den foldbare Samsung Galaxy X kommer kanskje også tidligere enn Note 10.

Kilde: Android Community