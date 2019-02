Rykte tyder på at Google skal lansere Pixel Watch og en ny Home-høyttaler i år

Googles fysiske produkter blir stadig mer fremtredende i markedet – mye takket være produkter som Pixel-telefonene og Home-høyttalerne – og selskapet ser ut til å satse på å utvide utvalget i 2019.

Det japanske nyhetsnettstedet Nikkei melder nemlig at kilder «som kjenner til Googles planer» hevder at Google skal slippe en rekke produkter i år, deriblant selskapets første smartklokke.

Ryktene om Pixel Watch har sirkulert lenge, og etter at selskapet kjøpte teknologi for 40 millioner dollar fra smartklokkeprodusenten Fossil, virker det enda mer sannsynlig at Google har noe på gang på den fronten.

Mer på vei

Artikkelen nevner også at en rimeligere Pixel-telefon er på vei (sannsynligvis Google Pixel 3 Lite), og at den vil dukke opp før de andre produktene de spekuleres om. Det sies også at prisen skal bli lavere enn Apples rimeligste modell iPhone XR.

Nikkei-saken fokuserer i stor grad på den nye telefonen, tross at den ikke har noen nye detaljer å by på, men det nevnes også at Google planlegger å lansere en ny smarthøyttaler (sannsynligvis et nytt Home-produkt) og et webkamera. Sistnevnte kan potensielt bli produsert av smarthjemprodusenten Nest, som Google kjøpte i 2014.

Artikkelen nevner også at vi ikke overraskende kan forvente oppdaterte utgaver av Google flaggskiptelefoner i år, og vi forventer at Pixel 4 og Pixel 4 XL skal dukke opp i oktober.

Foreløpig vet vi altså ikke noe sikkert om disse produktene, men med tanke på alle ryktene vi har sett i det siste så virker det sannsynlig at vi kommer til å se Google Pixel 3 Lite, Pixel Watch og en oppdatert Home-høyttaler innen utgangen av 2019.