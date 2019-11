Project xCloud kommer til Windows 10 med en haug med nye spill

De flestes øyne er nok rettet mot hva vi har i vente fra Microsoft på konsollfronten nå om dagen – altså prosjektet som går under navnet Project Scarlett – men det er ikke det eneste Microsoft jobber med når det kommer til gaming. De satser nemlig også på spillstrømming med Project xCloud, og tjenesten ser ut til å bli både bedre og langt mer tilgjengelig i tiden fremover.

Tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig i en begrenset forhåndsutgave som lar brukerne som har tilgang strømme Xbox One-spill fra skyen til mobile enheter, men i 2020 skal tjenesten utvide fra mobil til Windows 10-PC-er. Foreløpig er det kun brukere i Storbritannia, USA og Korea som har tilgang, men ifølge selskapet skal støtten utvides til Canada, Japan og vest-Europa snart.

Vi vet også at tjenesten snart skal støtte flere ulike kontrollere, inkludert PS4-kontrollere og spillkontrollere fra Razer.

Derimot vet vi ingenting om når tjenesten får sin endelige lansering, men Microsoft har en annen spennende nyhet på lager i dagens pressemelding:

– I 2020 skal spillere få mulighet til å strømme spill de allerede eier på Xbox One fra skyen, og vi skal også legge til støtte for spillstrømming fra skyen i Game Pass. Spillere får mulighet til å oppdage, velge og spille sine favorittspill uansett hvor de befinner seg.

I dagens pressemelding følger det også med en liste over 50 nye spill som kommer til tjenesten.

Spill som kommer til Project xCloud

Her er listen over spill som vil bli tilgjengelig via Project xCloud i løpet av 2020. (Spill med stjerne er allerede på plass på tjenesten):

505 Games

• “Bloodstained: Ritual of the Night”

• “Brothers: A Tale of Two Sons”

Avalanche Studios

• “theHunter: Call of the Wild”

Bandai Namco

• “Ace Combat 7: Skies Unknown”

• “RAD”

• “SOULCALIBUR VI”

• “Tales of Vesperia: Definitive Edition”

• “Tekken 7”

Bigben Interactive

• “WRC 7”

Capcom

• “Devil May Cry 5”

Codemasters

• “F1® 2019”

Curve Digital

• “For the King”

Devolver Digital

• “Absolver”

EA

• “Madden NFL 20”

Fatshark Games

• “Vermintide 2”

Focus Home Interactive

• “Vampyr”

Funcom

• “Conan Exiles”

• “Mutant Year Zero: Road to Eden”

IO Interactive

• “Hitman”

Klei Entertainment

• “Mark of the Ninja: Remastered”

Koch Media

• “Dead Island: Definitive Edition”

KRAFTON

• “TERA”

Mad Dog Games LLC

• “World War Z”

Pearl Abyss

• “Black Desert Online”

Rebellion

• “Sniper Elite 4”

SEGA • “Puyo Puyo Champions”

Square Enix

• “Just Cause 4”

• “Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition”

• “World of Final Fantasy® Maxima”

Studio Wildcard

• “ARK: Survival Evolved”

Take-Two Interactive

• “Borderlands: The Handsome Collection”

• “WWE 2K20”

Team17

• “Overcooked!”

• “Yoku’s Island Express”

THQ Nordic

• “Battle Chasers: Nightwar”

• “Darksiders 3”

tinyBuild

• “Hello Neighbor”

Unknown Worlds

• “Subnautica”

Wargaming

• “World of Tanks: Mercenaries”

• “World of Warships: Legends”

Xbox Game Studios

• “Crackdown 3”

• “Forza Horizon 4”

• “Gears of War: Ultimate Edition”

• “Gears 5” *

• “Halo 5: Guardians” *

• “Halo Wars 2”

• “Hellblade: Senua’s Sacrifice”

• “Killer Instinct” *

• “Ori and the Blind Forest: Definitive Edition”

• “ReCore: Definitive Edition”

• “Sea of Thieves” *

• “State of Decay 2”

• “The Bard’s Tale IV: Director’s Cut”