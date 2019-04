Problemene til Samsung Galaxy Fold kan bli vanskelige å løse

Du har sikkert fått med deg at Samsung Galaxy Fold har et problem med skjermen, som er så alvorlig at Samsung har valgt å utsette lanseringen mens de jobber med en løsning. Nå meldes det imidlertid at problemene kan bli vanskelige å løse.

Nettstedet iFixit, som har nok av erfaring med å plukke ting fra hverandre og reparere dem, har nå publisert noen teorier om hvorfor Samsung Galaxy Fold går i stykker så lett, og en av problemene de trekker frem er at OLED-skjermer – den eneste typen skjerm som kan brukes i en brettbar telefon – i seg selv er svært skjøre.

Det er et problem som høres ut som det er vanskelig å løse, og iFixit legger i tillegg til at OLED kan reagere når den utsettes for bøying, fuktighet, oksygen og nesten hva som helst annet, og at måten hengslen er designet på gjør at støv kan komme til på innsiden.

Les om vårt førsteinntrykk av Samsung Galaxy Fold

Her ser du hva vi synes om Galaxy S10

Mange brettbare telefoner er på vei

Et annet problem som er lettere å unngå, er det som har oppstått som følge av at enkelte har fjernet det beskyttende laget til skjermen. Dette laget er ikke ment å fjernes, men det er mulig at Samsung ikke har vært tydelige nok på dette. iFixit påpeker også at det ikke bare er fraværet av dette laget som skaper problemer, men også trykket som påføres mens det fjernes.

iFixit fremstiller også en teori om at robotene Samsung har brukt til å brette og åpne telefonene tusenvis av ganger under testing, sannsynligvis har gjort nøyaktig den samme bevegelsen hver eneste gang. En faktisk bruker vil på sin side bruke ulik mengde krefter hver gang, og holde telefonen litt ulikt.

Til slutt nevnes det at skjermen ikke har en ferdig brett på midten fra fabrikken, noe som selvfølgelig gjør at skjermen fremstår som mer helhetlig, men som samtidig gjør at belastningen fra bretting vil bli påført på ulike steder fremfor kun langs en tynn linje.

Et brettbart problem

Det er verdt å nevne at alle disse teoriene kun er å regne som kvalifiserte gjettinger. IFixit har heller ikke en Galaxy Fold å teste alle disse teoriene på, men de må kunne sies å ha ekspertisen som skal til for å vurdere dette.

Om dette stemmer er det imidlertid et alvorlig problem for Samsung, og for brettbare telefoner generelt. Flere av disse problemene høres ut som de kan bli vanskelig å utbedre uten å drastisk endre designet til Galaxy Fold, mens andre kan bli vanskelige å utbedre uansett hvilken brettbare telefon man snakker om.

Huawei Mate X er den største konkurrenten til Galaxy Fold

Kilde: AndroidAuthority