Polar Vantage V and Vantage M har mange banebrytende treningsfunksjoner

Polar har akkurat annonsert to nye multisport-klokker med navnene Polar Vantage V og Polar Vantage M. Begge kommer med flere funksjoner som høres spennende ut.

The Polar Vantage V (avbildet over) er den dyreste av de to, og er tydeligvis myntet på profesjonelle utøvere. Høydepunktet blant funksjonene er at klokken kan måle løpestyrken din fra håndleddet i watt. Det betyr at du ikke trenger en egen sensor for dette, og Vantage V er den første til å tilby denne funksjonen.

Blant de andre funksjonene i Vantage V er dens «Precision Prime» pulsmåler, med ni optiske kanaler, et 3D-akselerometer og fire elektrodesensorer. Det er tilsynelatende den eneste pulsmåleren som bruker tre sensortyper, og resultatet bør være høyere nøyaktighet og bedre pålitelighet enn andre håndleddbaserte sensorer.

Polar Vantage M

Mål treningen din

Toppmodellen, Vantage V, har også en funksjon som heter «Training Load Pro» som kan fortelle deg om du trener nok, for lite eller for mye. Og i tillegg kommer «Recovery Pro» som måler daglig og langtids restitusjon. Du kan også benytte «Polar Flow Coach» for å lage treningskalendere.

Og sist men ikke minst så kan du med Polar Vantage V spore lokasjon (GPS), søvn, svømming og en totalscore på hvordan du yter i løpstrening. Alt dette kan du se på en berøringsskjerm med farger.

Polar Vantage M har på sin side mange av de samme funksjonene, men mangler muligheten for å måle løpekraft. Den har heller ikke «Recovery Pro» funksjonen. Batteriet på Vantage M gir opptil 30 timer batteritid under trening (med GPS og hjertemonitor), mens Vantage V på sin side kan vise til opptil 40 timer batteritid.

Vantage M er en del billigere og koster 2799 kr, mens Vantage M koster 4999 kr. Begge kan forhåndsbestilles nå på Polar sine hjemmesider.