Oppdatert Apple-patent peker mot at fremtidig iPhone kan få en skjerm som strekker seg rundt hele telefonen

Ryktene om at iPhone kan få en skjerm som bretter seg rundt hele telefonen har gått i årevis, og en oppdatert patent tyder nå på at Apple fortsett er interessert i denne løsningen – selv om den sannsynligvis ikke er klar for iPhone 12.

Det er Patently Apple som nå melder at selskapet har registrert en videreføring av en patent på en skjerm som bretter seg helt rundt enheten. I praksis har de altså bare tilført ny informasjon og justert en eksisterende patent.

Selv om patentet ikke er nytt, tyder dette på at Apple fortsatt jobber med en slik telefon, men om det faktisk vil resultere i en ferdig produkt gjenstår å se.

Den nye informasjonen som er lagt til omtaler hvordan skjermen utgjør et sammenhengende bånd eller «continuous loop» rundt hele telefonen, og at skjermen altså dekker begge sider.

(Image credit: Patently Apple/USPTO)

Også andre produsenter eksperimenterer med lignende løsninger, og det er ikke lenge siden Xiaomi avduket konsepttelefonen Xiaomi Mi Mix Alpha som gjør noe lignende.

Teknologien virker imidlertid ikke særlig moden ennå, og i og med at Apple vanligvis er veldig forsiktige med å slippe løs ny teknologi før den helt ferdig og gjennomtestet, så vil det nok ta en stund før vi eventuelt får se et slikt produkt fra dem.

Også Samsung har for øvrig publisert et patent på en tilsvarende løsning, og de har som kjent også strukket skjermen sine utover kantene av telefonene sine i flere år nå. Kan dette bli det neste også fra den kanten?

Uansett hva Apple planlegger, virker det i hvert fall usannsynlig at iPhone 12 vil gjøre bruk av noe slikt. En av de ferskeste ryktene sier derimot at neste års iPhone skal få en skjerm på 120 Hz, noe vi anser som relativt sannsynlig.

Kilde: AppleInsider