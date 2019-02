Nytt lekket bilde av Nokia 9 tyder på at den ikke får skjermhakk

Nye bilder av Nokia 9 – også er kjent som Nokia 9 PureView – har dukket opp, og selv om de ser ut til å stemme godt med de viktigste ryktene vi har hørt om telefonen, så motsier de enkelte av dem også.

Det mest spennende aspektet ved Nokia 9 er kameraet med fem objektiver, og tidligere rykter har både bekreftet og avkreftet at telefonen får dette. De nye bildene som kommer via Pocketview tyder på at de fem objektivene faktisk er på plass, og det sies også at de spenner fra 12 MP til 5 MP, men at oppløsningen til et av dem fortsatt er ukjent.

Frontkameraet skal på sin side ha en 12 MP-sensor, noe som stemmer godt med tidligere rykter.

At annet rykte som bekreftes av disse bildene er plasseringen av fingeravtrykkleseren i skjermen – bare se på fingeravtrykkikonet på låseskjermen. Skjermen skal være på 5,99 tommer, noe som stemmer med tidligere lekkasjer, men det skal sies at vi også har sett 5,7 tommer bli nevnt.

Ifølge detaljene som følger med bildene skal Nokia 9 ha et batteri på 4150 mAh, noe som ikke stemmer med tidligere rapporter om 3800 mAh. Det kommer for øvrig ikke frem noe nytt om hurtiglading eller trådløs lading heller.

Dette er et av de nye bildene av Nokia 9. Kilde: 91Mobiles (Image: © 91mobiles)

En viktig designendring vi ikke har sett rykter om tidligere er fraværet av skjermhakk, og skal vi tro disse bildene så får Nokia 9 relativt store skjermkanter øverst og nederst.

Førstnevnte vil huse frontkameraet, mens den nederste nok først og fremst er der for å holde kostnadene nede. Om HMD hadde prioritert å gjøre denne smalere, så ville det også først til en høyere pris på sluttproduktet. Dermed kan vi kanskje ta dette som et tegn på at Nokia 9 vil bli litt billigere enn konkurrentene fra Apple og Samsung.

HMD har hintet om at lanseringen av Nokia 9 vil komme 24. februar, og vi regner dermed med å få vite alt om det nye flaggskipet da. Det er også dagen før startskuddet går for MWC2019, og vi skal rapportere om alt som skjer under den store mobilmessa, inkludert alle nyheter fra Nokia.