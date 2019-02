Nye bilder av Galaxy S10 og S10E avslører alt om Samsungs nye telefoner

Vi nærmer oss lanseringen av Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ og Galaxy S10E, og vi har ikke hatt noen mangel på lekkasjer og rykter frem mot lanseringen – så også i dag.

Denne gangen er det den erfarne tipseren Evan Blass som er på fære, og disse bildene viser forsiden og baksiden til Galaxy S10 og Galaxy S10E. Du ser tydelig de triple og doble kameraene, de ultratynne skjermkantene og kamerahullene.

Lekket bilde av Samsung Galaxy S10 (Kilde: Evan Blass)

Bildene tyder også på at fingeravtrykksensoren sitter i skjermen på begge modeller. Vi har ikke sett noe til Samsung Galaxy S10+ i denne omgang, men den har blitt avslørt av svært gode bilder tidligere.

Ingenting av dette er egentlig nytt og vi har sett flere lignende bilder tidligere, men disse nye bildene gjør oss enda tryggere på at vi vet hvordan Galaxy S10-modellene kommer til å se ut.

Det vi vet så langt

Samsung har ikke mye igjen å avsløre 20. februar – det er ventet at telefonene får enten Snapdragon 855 eller Exynos 9820 avhengig av region, og opptil 12 GB RAM.

Stor lagringskapasitet på opptil 1 TB ser også ut til å bli en realitet. Galaxy Note 9 kunne nå samme kapasitet hvis man kombinerte den interne lagringsplassen på 512 GB med et minnekort med samme størrelse, men det ble bekreftet tidligere i januar at produksjonen av 1 TB-brikker er i gang.

Samsung Galaxy S10E-lekkasje (Kilde: Evan Blass)

Det vi derimot sannsynligvis ikke får se 20. februar, er en 5G-versjon av Galaxy S10. Kilder hevder nemlig at den er utsatt til senere i år, men det er samtidig mulig at Samsung velger å nevne at den er på vei under Unpacked-arrangementet.

Vi teller ned dagene til onsdag 20. februar, og vi skal selvfølgelig formidle alt av nyheter om Samsung nye telefoner direkte til deg etter hvert som de slippes. Ikke bli overrasket om det lekker ut enda flere bilder og detaljer før den tid også.