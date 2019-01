Samsung Galaxy S10-serien kan få kraftig forbedret spillytelse

Skal vi dømme etter en ny varemerkesøknad fra Samsung, er det gode sjanser for at Samsung Galaxy S10-telefonene vil sette standarden for mobil spillytelse i 2019.

En søknad til EUs varemerkekontor EUIPO (European Union’s IP Office) fra Samsung dreier seg nemlig om noe som kalles Neuro Game Booster. Dette kan kanskje høres ut som noe som er ment å trene hjernen din slik som alle de appene som skulle gjøre slikt for noen år siden, men det har faktisk med forbedring av spillytelse på smarttelefoner å gjøre.

Utover det vet vi ikke så mye om Samsungs løsning ennå, men det er sannsynlig at den har en del til felles med Huaweis GPU Turbo-funksjon, som bruker programvare til å forbedre spillytelsen i smarttelefonene deres.

Mer krefter

Bruken av ordet «Neuro» antyder at den nye programvaren vil bruke kunstig intelligens til å overvåke det som skjerm på skjermen, og til å tilordne CPU- og GPU-krefter på optimal måte for å forbedre spillytelsen og batteribruken.

Det er to gode grunner til å mistenke at Samsung planlegger å bruke denne funksjonen i Galaxy S10-serien. For det første er det veldig sannsynlig at vi vil finne en Exynos 9820-brikke i de nye telefonene, og Samsung har lagt stor vekt på at denne har en såkalt «neural engine» og at den skal levere 40 prosent høyere spillytelse.

Det andre er at Samsung har for vane å varemerkeregistrere ting de skal bruke i flaggskiptelefonene sine nettopp i januar, og det er dermed sannsynlig at denne funksjonen er tiltenkt Galaxy S10 som ikke er langt unna lansering.

Ikke lenge igjen

LetsGoDigital har også oppdaget at samme søker (Abril Abogados) har stått for søknader på andre varemerker for Samsung, og det gjør også denne historien mer troverdig.

Det er altså godt mulig at Samsung kommer til å annonsere en eller flere telefoner med svært imponerende spillytelse under sin lansering 20. februar. At disse telefonene kommer til å selge godt uansett er det liten grunn til å tvile på, men en funksjon som dette kan bidra til å øke salget av Samsung Galaxy S10-telefoner enda mer.

Kilder: Galaxy Club og SamMobile