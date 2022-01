Ny Oculus Quest 3-informasjon vitner om at VR-hodesettet blir lansert i 2023

Oculus Quest 3 er etter sigende under utvikling, og det ryktes at VR-hodesettet med såkalte uOLED-skjermer skal være planlagt lansert i 2023.



Under Meta-foredraget som ble holdt i oktober 2021 avslørte selskapet med det nylig oppdaterte navnet sine planer om et «metaverse», og serverte i samme slengen et nytt VR-hodesett som går under kodenavnet Project Cambria. Selv om enkelte lot seg imponere av en VR-opplevelse helt utenom det vanlige, så var det mange som var skuffet over at hodesettet Zuckerberg presenterte ikke var Oculus Quest 3 – oppfølgeren til særdeles populære Oculus Quest 2.



Heldigvis ser det ikke ut til at vi behøver å vente lenge på den faktiske oppfølgeren til det budsjettvennlige VR-hodesettet. Ny informasjon om Oculus Quest 3 har lekket på nett, inkludert en potensiell lanseringsdato.



Ifølge analytikeren Brad Lynch (først omtalt av Android Central) skal Oculus Quest 3 ta i bruk uOLED-skjermer – en slags oppgradert variant av OLED – og vises frem under et Connect-arrangement i 2023. Hvis Meta holder seg til samme timeplan som i fjor, så kan det faktisk være at Quest 3 er på markedet i oktober 2023.



Som alltid, når det er snakk om rykter, så er det verdt å holde saltklypa klar. Selv om Meta per nå faktisk har planer om å rekke en lansering sent i 2023, så er det mye som kan skje på ett år og ni måneder. Pandemien og komponentmangelen pågår fortsatt, så en fullstendig smertefri prosess frem mot lansering er det vanskelig å se for seg.



I det samme Twitter-innlegget sa Lynch også at Cambria-hodesettet kommer til å lanseres i andre kvartal 2022, men at disse vil ha Mini LED-skjermer. Fjorårets Meta-foredrag nevnte kun i forbifarten at lanseringen ville finne sted «neste år», så det er kjekt med en litt mer nøyaktig pekepinn.

VR-hodesettet Project Cambria (Image credit: Meta)

Selv om det er lenge til 2023 – altfor lenge, for mange tilhengere av Quest 2 – så er det ikke spesielt overraskende at Quest 3 lar vente på seg.



Sett fra Metas synspunkt, så frigjør et slikt lanseringstidspunkt tid, slik at de smått overlappende produktene som er på vei ikke spiser hverandres markedsandeler i like stor grad.



Per november 2021 hadde Oculus/Facebook/Meta solgt over 10 millioner Quest 2-enheter, og suksessen ser ikke ut til å dabbe av med det første. Akkurat nå er det svært mye oppmerksomhet rundt hodesettet, også fra folk som ikke er spesielt interesserte i VR. Dermed gir det lite mening med hastverk i lanseringen av nye produkter.



Project Cambria forventes å levere VR-opplevelser av høy kvalitet, men også til en høy pris. Hvis Quest 3 kan forbedre standarden for hvermansen og gi massene en fantastisk VR-opplevelse til brøkdeler av kostnaden, så kan det bli vanskelig for mange å forsvare kjøpet av Cambria – hvis ikke Quest 3 lar vente på seg.



For alle som allerede eier Quest 2, så kan dette innebære at man med Quest 3 får en oppfølger som virkelig føles ut som en oppgradering kontra forgjengeren. Med nærmere to år på seg vil Meta potensielt kunne gjøre seg flid med for eksempel uOLED-panelene, for ikke å snakke om å lure inn rimelige varianter av funksjonene som vil befinne seg i Cambria.



Det er fare for at vi må vente lenge på offisiell informasjon om Oculus Quest 3, men så snart vi får ferten av noe nytt skal vi være på pletten.