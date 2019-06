Ny Nokia-teknologi kan doble batterilevetiden til fremtidens mobiler

Blir du frustrert av at batteriet i telefonen din ikke holder det gående en hel dag en gang? Skal vi tro Nokia, vil det problemet snart være historie.

Nokia Bell Labs som er et underselskap av finske Nokia, avslører nemlig nå et nytt smarttelefonbatteridesign som skal føre til «2,5 ganger lenger batteritid enn noen andre batterier på markedet».

Viktigst av alt er det at batteriet er laget på en måte som gjør at vekten til telefonen ikke øker, så det altså ikke snakk om å bare trykke større og tyngre inn i en telefon for å møte dagens krav. Det kommer også frem at det nye batteriet skal håndtere energi fra fornybare kilder som sol og vind bedre enn før, fordi det bedre håndterer varierende mengder energi i løpet av dagen.

Nokia Bell Labs har utviklet teknologien i samarbeid med AMBER, et forskningssenter i Irland som knytter materialforskere med partnere i industrien.

Paul King, som jobber ved Nokia Bell Labs, har uttalt:

– Ved å pakke mer energi inn på mindre plass, vil denne nye batteriteknologien få stor betydning for 5G og hele vår sammenkoblede verden.

Selv om Nokia ikke lenger lager sine egne telefoner og i stedet lisensierer merkenavnet til HMD Global, så vil vi tro at selskapet kommer til å lisensiere ut denne teknologien til kommersielle partnere i fremtiden.

En representant for Nokia uttaler også:

– Vi har søkt om patent på teknologien for å beskytte den og vi har ingen bestemt tidshorisont å gi, spesielt fordi vi forventer at det blir andre selskaper som bringer disse batteriene til markedet.

Økende energibehov

Etter hvert som smarttelefoner har blitt stadig mer avanserte, har også energiforbruket økt. Det er lenge siden vi hadde telefoner som kunne holde det gående i en uke uten lading.

De lyssterke skjermene og avanserte kameraene som frister oss i dag bruker mye strøm, og det å plugge telefonen i laderen har blitt et like fast rituale som å låse inngangsdøra og fylle matskålen til hunden.

Nye måter å utvide batterikapasiteten kommer til å bli helt nødvendig for å kunne oppgradere smarttelefoner videre i fremtiden, og 5G-teknologien som skal gi oss ekstremt raske dataoverføringer og tilkoblingshastigheter, kommer bare til å tømme batteriene enda fortere.

Det er altså ikke godt å si når vi får se denne teknologien i ferdige telefoner, men vi for vår del håper det blir ganske snart.

Kilde: CNET