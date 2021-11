Nvidia sier det ikke finnes noen magisk kur for GPU-mangelen – vil vare til 2023

Nvidia har dårlig nytt til alle som håper at skjermkortmanglene skal avta med det første. Ifølge selskapet er det lite som tyder på at problemene skal slippe til neste år.



Seneste nytt kom fra Jensen Huang, Nvidias administrerende direktør, i et intervju med Yahoo Finance, der han konstaterte det følgende: «Jeg tror at etterspørselen kommer til å være høyere enn tilbudet gjennom neste år. Vi har ingen vidunderkur når det gjelder å navigere forsyningskjeden.»



Det later dermed til at vi, rundt regnet, kan forvente at 2022 vil fortone seg omtrent som 2021 når det gjelder tilgjengeligheten av skjermkort. Det innebærer sannsynligvis også at opportunister fortsatt vil klare å kapre de få kortene som er å finne, og prisene vil utvikle seg deretter. Tristessen fortsetter.



Per nå er det fortsatt vanskelig å få tak i fjorårskort som for eksempel GeForce RTX 3080 – om du ikke velger å gå for en ferdigbygget PC som inkluderer det ovennevnte skjermkortet (hvilket ikke nødvendigvis inneholder andre deler du faktisk har lyst på.) Det samme gjelder stort sett alle de andre RTX 3000-kortene (selv om det i Norge har vært mulig å få tak i RTX 3060 i korte perioder av gangen i 2021.) Pendelen som svinger mellom tilbud og etterspørsel holdes fortsatt fast i feil ende (sett fra vårt ståsted), og ser nå ut til å holdes med et jerngrep i overskuelig fremtid (hvilket dessverre også inkluderer Black Friday.)

Kommentar: Konsensus om pågående mangel

Dette er den seneste spådommen blant en rekke andre nedslående prognoser, som alle indikerer at komponentmangelen vil fortsette å være en mare for store deler av teknologibransjen gjennom 2022.



Intels administrerende direktør, Pat Gelsinger, hevdet i et intervju med CNBC i oktober at tilbud og etterspørsel-balansen ikke kommer til å returnere til normalen før i 2023. Toshiba, IBM og TSMC har også kommet med minst like dystre spådommer i den senere tid.



Lisa Su, administrerende direktør i AMD, var noe mer optimistisk i september, da hun ymtet om at vi kanskje vil kunne oppleve at det løsner en gang sent i 2022 – men om det skulle være tilfellet, så er det likevel snakk om en ventetid på nærmere ett år.



Hvis Nvidia og resten av gjengen er treffsikre med sine spådommer og problemene fortsetter gjennom hele 2022, er det lite som kan forhindre at «Lovelace», neste generasjon skjermkort fra Nvidia, også blir påvirket. Denne GPU-serien er forventet lansert i tredje kvartal neste år og skal ifølge ryktebørsen tilby et utrolig hopp i ytelse. Hvis ryktene medfører riktighet er det lite som tyder på annet enn at prisene også vil følge i samme retning – og i kombinasjon med spekulantene som kjøper billig og selger dyrt ser det dystert ut for alle som er ute etter et nytt skjermkort i toppklassen.



I beste fall er de ovennevnte sjefene vel pessimistiske i sine spådommer, i et forsøk på å unngå falske forhåpninger om bedre tider med det aller første. Gitt at såpass mange ledere later til å være enige om en nærmest identisk historie, og analytikere stemmer i (i samme tralten), så ser ikke 2022 ut som et spesielt godt år for skjermkort.

Kilde: PC Gamer